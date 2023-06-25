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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Баия
Флуминенсе - Баия: обзор матча 25 июня 2023
Флуминенсе
25.06.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 12 тур
2 : 1
Завершен
Баия
49'
Леле
52'
Г. Пирани
28'
V. Alessandro Mingotti
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Баия
Замена
Г. Кано
️️️️
Леле
90'
+3
Замена
Гансо
️️️️
Кено
86'
Замена
Гуга
️️️️
Г. Пирани
86'
82'
Замена
Даниэл
️️️️
Резенде
81'
Замена
A. Dhominique
️️️️
Сисиньо
Замена
F.
️️️️
Марсело
64'
62'
Замена
А. Салес
️️️️
Кайку
ГОЛ! 2:1!
Г. Пирани
Пас отдал
Кено
52'
ГОЛ! 1:1!
Леле
49'
Желтая карточка
С. Хавьер
45'
+6
38'
Замена
M. Claus
️️️️
D. Fernandes
Красная карточка
Нино
37'
28'
ГОЛ! 0:1!
V. Alessandro Mingotti
Пас отдал
Кайку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
12
Марсело
ЛЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
8
Мартинелли
ЦП
12
Габриэл Пирани
ЦП
45
Лима
ПВ
18
Леле
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Баия
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
4
Кану
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
23
Резенде
ОП
5
Николас Асеведо
ОП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
11
Кайку
ПВ
10
Рикардо Гуларт
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
27
Kayky Almeida
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Исаак
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ОП
34
Эдиньо
ОП
10
Гансо
ЦП
10
Джованни
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
11
Алан
ЦФ
Баия
12
Tiago Gomes
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
13
André Dhominique
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
29
Diego Rosa
ЦП
28
Patrick Verhon
ЦП
9
Эвертон Мораес
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
4-2-2-2
1
Фабио
12
Марсело
44
Брас
33
Нино
2
Хавьер
8
Мартинелли
12
Пирани
11
Ариас
45
Лима
20
Кено
18
Леле
4-2-1-2-3
40
Сисиньо
4
Кану
14
Уго
13
Чавес
23
Резенде
5
Асеведо
16
Тасиано
11
Кайку
80
Каули
32
1
10
Гуларт
12
Марсело
36
36
12
Марсело
12
Пирани
23
Гуга
23
Гуга
12
Пирани
20
Кено
10
Гансо
10
Гансо
20
Кено
18
Леле
14
Кано
14
Кано
18
Леле
40
Сисиньо
13
13
40
Сисиньо
1
77
77
1
23
Резенде
94
Даниэл
94
Даниэл
23
Резенде
11
Кайку
9
Салес
9
Салес
11
Кайку
Остались в запасе
Флуминенсе
Баия
22
Педро Ранхел
ВР
27
Kayky Almeida
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
34
Эдиньо
ОП
11
Исаак
ЛВ
10
Джованни
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
11
Алан
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
12
Tiago Gomes
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
29
Diego Rosa
ЦП
28
Patrick Verhon
ЦП
9
Эвертон Мораес
ЦП
26
Lucas Mugni
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
27
Kayky Almeida
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
34
Эдиньо
ОП
11
Исаак
ЛВ
10
Джованни
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
11
Алан
ЦФ
Остались в запасе
12
Tiago Gomes
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
29
Diego Rosa
ЦП
28
Patrick Verhon
ЦП
9
Эвертон Мораес
ЦП
26
Lucas Mugni
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Флуминенсе - Баия
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Маракана
Новости команд
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Флуминенсе
Баия
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
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22 ноября
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20 ноября
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18 ноября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
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22 ноября
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19 ноября
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