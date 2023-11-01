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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Флуминенсе
Баия - Флуминенсе: обзор матча 01 ноября 2023
Баия
01.11.2023, среда, 01:00
Бразилия. Серия А, 31 тур
1 : 0
Завершен
Флуминенсе
40'
Эвералдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Флуминенсе
Замена
Л. Читтадини
️️️️
Y. Felipe
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
L. Fernández
Желтая карточка
Кану
90'
90'
Желтая карточка
Д. Брас
Замена
Л. Джуба
️️️️
Тасиано
80'
Замена
V. Alessandro Mingotti
️️️️
Эвералдо
80'
Замена
D. Rosa
️️️️
Каули
80'
79'
Замена
J. Neto
️️️️
Леле
79'
Замена
A.
️️️️
F.
Желтая карточка
Жилберто
48'
ГОЛ! 1:0!
Эвералдо
Пас отдал
К. Кандидо
40'
22'
Желтая карточка
Т. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
21
Камило Кандидо
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Кану
(К)
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
23
Резенде
ОП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
36
Felipe
ЦЗ
44
Давид Брас
(К)
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
5
Александер
ОП
10
Leonardo Fernández
ЦП
10
Джованни
ПВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
18
Леле
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Баия
31
Адриэл
ВР
44
Маркос Виктор
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
18
Лео Читтадини
ЦП
29
Diego Rosa
ЦП
7
Адемир
ПВ
6
Matheus Bahia
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Флуминенсе
50
Gustavo Ramalho
ВР
27
Kayky Almeida
ЦЗ
46
Лукас Жустен
ЦЗ
47
Rafael Monteiro
ЦЗ
11
Исаак
ЛВ
10
Arthur
ЦП
77
Thiago Henrique
ЦП
15
Matheus Reis
ЦФ
38
Agner
ЦФ
35
J. Neto
ЦФ
4-1-1-1-4
21
Кандидо
14
Уго
4
Кану
12
Жилберто
23
Резенде
16
Тасиано
80
Каули
1
27
Эвералдо
20
Тейшейра
88
3-2-1-2-2
98
Эудес
23
Гуга
44
Брас
36
21
Сантос
5
Александер
10
11
Гонсалес
10
Джованни
18
Леле
94
Даниэл
88
18
Читтадини
18
Читтадини
88
80
Каули
29
29
80
Каули
16
Тасиано
46
Джуба
46
Джуба
16
Тасиано
27
Эвералдо
32
32
27
Эвералдо
36
10
10
36
18
Леле
35
35
18
Леле
Остались в запасе
Баия
Флуминенсе
31
Адриэл
ВР
44
Маркос Виктор
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
7
Адемир
ПВ
6
Matheus Bahia
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
50
Gustavo Ramalho
ВР
27
Kayky Almeida
ЦЗ
46
Лукас Жустен
ЦЗ
47
Rafael Monteiro
ЦЗ
77
Thiago Henrique
ЦП
11
Исаак
ЛВ
15
Matheus Reis
ЦФ
38
Agner
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
31
Адриэл
ВР
44
Маркос Виктор
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
7
Адемир
ПВ
6
Matheus Bahia
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
Остались в запасе
50
Gustavo Ramalho
ВР
27
Kayky Almeida
ЦЗ
46
Лукас Жустен
ЦЗ
47
Rafael Monteiro
ЦЗ
77
Thiago Henrique
ЦП
11
Исаак
ЛВ
15
Matheus Reis
ЦФ
38
Agner
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Баия - Флуминенсе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Главный судья:
Edina Alves Batista, Brazil
Стадион:
Фонте-Нова
Новости команд
Все
Баия
Флуминенсе
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
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25 ноября
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