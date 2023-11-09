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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Флуминенсе
Интернасьонал - Флуминенсе: обзор матча 09 ноября 2023
Интернасьонал
09.11.2023, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
0 : 0
Завершен
Флуминенсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Флуминенсе
90'
+3
Желтая карточка
Гуга
Замена
К. де Пена
️️️️
М. Диас
86'
82'
Замена
Й. Гонсалес
️️️️
Д. Кеннеди
Замена
Н. Эрнандес
️️️️
Дальберт
77'
Замена
М. Диас
️️️️
Вандерсон
77'
Желтая карточка
Г. Меркадо
75'
Желтая карточка
B. Henrique
75'
57'
Замена
Гансо
️️️️
L. Fernández
46'
Замена
Мартинелли
️️️️
Нино
46'
Замена
Кено
️️️️
Александер
Замена
B. Henrique
️️️️
Ч. Арангис
46'
45'
+2
Желтая карточка
Александер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
18
Маурисио
АП
10
Алан Патрик
(К)
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
33
Нино
(К)
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
5
Александер
ОП
10
Leonardo Fernández
ЦП
45
Лима
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
6
Габриэль
ОП
6
Матеус Диас
ОП
23
Ромуло
ЦП
8
Bruno Henrique
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
11
Йони Гонсалес
ПВ
10
Джованни
ПВ
20
Кено
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
18
Леле
ЦФ
4-2-2-2
1
Рочет
29
Дальберт
44
Витао
25
Меркадо
14
Бустос
20
Арангис
5
Кардозо
10
Патрик
18
Маурисио
13
Валенсия
94
Вандерсон
4-2-1-2-1
1
Фабио
23
Гуга
33
Нино
4
Марлон
16
Барбоза
7
Андре
5
Александер
10
45
Лима
11
Ариас
9
Кеннеди
29
Дальберт
22
Эрнандес
22
Эрнандес
29
Дальберт
94
Вандерсон
6
Диас
6
Диас
94
Вандерсон
Диас
14
де Пена
14
де Пена
Диас
20
Арангис
8
8
20
Арангис
33
Нино
8
Мартинелли
8
Мартинелли
33
Нино
10
10
Гансо
10
Гансо
10
9
Кеннеди
11
Гонсалес
11
Гонсалес
9
Кеннеди
5
Александер
20
Кено
20
Кено
5
Александер
Остались в запасе
Интернасьонал
Флуминенсе
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
23
Ромуло
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
10
Джованни
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
18
Леле
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
23
Ромуло
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
10
Джованни
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
18
Леле
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Интернасьонал - Флуминенсе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Главный судья:
Caio Max Augusto Vieira, Brazil
Стадион:
Бейра-Рио
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