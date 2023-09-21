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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Крузейро
Флуминенсе - Крузейро: обзор матча 21 сентября 2023
Флуминенсе
21.09.2023, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 24 тур
1 : 0
Завершен
Крузейро
67'
L. Fernández
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Крузейро
Желтая карточка
Марсело
90'
Замена
Й. Гонсалес
️️️️
Г. Кано
90'
Желтая карточка
Фабио
89'
86'
Желтая карточка
S.
Желтая карточка
Андре
86'
Желтая карточка
Кено
82'
Замена
Марлон
️️️️
Кено
82'
79'
Замена
S.
️️️️
М. Витал
74'
Замена
P. Vitor
️️️️
Никао
73'
Замена
Ф. Машадо
️️️️
Л. Силва
ГОЛ! 1:0!
L. Fernández
67'
Замена
Марсело
️️️️
Александер
65'
Замена
L. Fernández
️️️️
Лима
64'
Замена
Мартинелли
️️️️
Ф. Мело
46'
46'
Замена
Б. Родригес
️️️️
Жилберто
46'
Замена
А. Гомес
️️️️
Уэсли
Желтая карточка
Ф. Мело
39'
Желтая карточка
Нино
33'
30'
Желтая карточка
Уэсли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
7
Андре
ОП
5
Александер
ОП
45
Лима
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
20
Кено
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Марлон
ЛЗ
77
Нерис
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
16
Лукас Силва
ОП
11
Никао
АП
10
Матеус Витал
АП
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
12
Марсело
ЛЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Leonardo Fernández
ЦП
10
Джованни
ПВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
18
Леле
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
9
Бруно Родригес
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
36
Филипе Машадо
ОП
7
Paulo Vitor
ЦП
25
Ian Luccas
ЦП
33
Stênio
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
91
Gabriel
ЦФ
3-3-1-3
1
Фабио
16
Барбоза
33
Нино
2
Хавьер
30
Мело
7
Андре
5
Александер
45
Лима
14
Кано
20
Кено
9
Кеннеди
4-2-3-1
1
Кабрал
12
Вилльям
77
Нерис
2
Оливейра
23
Марлон
5
Хусса
16
Силва
11
Никао
10
Витал
21
Уэсли
9
Жилберто
5
Александер
12
Марсело
12
Марсело
5
Александер
20
Кено
4
Марлон
4
Марлон
20
Кено
30
Мело
8
Мартинелли
8
Мартинелли
30
Мело
45
Лима
10
10
45
Лима
14
Кано
11
Гонсалес
11
Гонсалес
14
Кано
16
Силва
36
Машадо
36
Машадо
16
Силва
11
Никао
7
7
11
Никао
9
Жилберто
9
Родригес
9
Родригес
9
Жилберто
21
Уэсли
11
Гомес
11
Гомес
21
Уэсли
10
Витал
33
33
10
Витал
Остались в запасе
Флуминенсе
Крузейро
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
10
Джованни
ПВ
18
Леле
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
25
Ian Luccas
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦФ
91
Gabriel
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
10
Джованни
ПВ
18
Леле
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
25
Ian Luccas
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦФ
91
Gabriel
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Статистика матча Флуминенсе - Крузейро
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Информация о матче
Стадион:
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Флуминенсе
Крузейро
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
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19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
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28 октября
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