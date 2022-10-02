Матеус Салес - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Салес
|Команда
|Гойас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гуарульос
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Салес
|Команда
|Гойас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гуарульос
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гойас
|28
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -77'
|Гойас (Гояния)
|0:4
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|10.11.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Гойас (Гояния)
|06.11.2022
|81' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:2
|Гойас (Гояния)
|30.10.2022
|1' -74'
|Гойас (Гояния)
|0:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|27.10.2022
|75' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|24.10.2022
|85' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|4:2
|Гойас (Гояния)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Сеара (Форталеза)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|02.10.2022
|1' -46'
|Гойас (Гояния)
|0:1
|Форталеза (Форталеза)
|29.09.2022
|1' -46'
|Гойас (Гояния)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.09.2022
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|12.09.2022
|46' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|06.09.2022
|74' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|27.08.2022
|63' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|20.08.2022
|1' -74'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|13.08.2022
|1' -76'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Аваи (Флорианополис)
|07.08.2022
|1' -46'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|3:0
|Гойас (Гояния)
|24.07.2022
|1' -63'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|3:3
|Гойас (Гояния)
|45'
|21.07.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|17.07.2022
|1' -86'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:0
|Гойас (Гояния)
|10.07.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|04.07.2022
|1' -84'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|27.06.2022
|1' -46'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|20'
|16.06.2022
|1' -46'
|Гойас (Гояния)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|32'
|10.06.2022
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|71'
|07.06.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|28.05.2022
|46' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|21.05.2022
|46' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|16.05.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|01.05.2022
|85' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)