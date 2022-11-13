Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Матеус Салес - статистика

Завершил карьеру
13 мая 1995 (31), Гуарульос
#95 | Полузащитник
178 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гойас
28
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
0 : 4
13.11.2022
Сан-Паулу
1' - 77'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
3 : 0
10.11.2022
Гойас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гойас
1 : 0
06.11.2022
Жувентуде
81' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 2
02.11.2022
Гойас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Гойас
0 : 0
30.10.2022
Коринтианс
1' - 74'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Гойас
2 : 2
27.10.2022
Америка Минейро
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Куяба
1 : 2
24.10.2022
Гойас
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Интернасьонал
4 : 2
09.10.2022
Гойас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Сеара
1 : 1
06.10.2022
Гойас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Гойас
0 : 1
02.10.2022
Форталеза
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Гойас
0 : 1
29.09.2022
Ботафого
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Брагантино
1 : 1
18.09.2022
Гойас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Гойас
1 : 1
12.09.2022
Фламенго
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Сантос
1 : 2
06.09.2022
Гойас
74' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Гойас
2 : 1
27.08.2022
Атлетико Гойяненсе
63' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
20.08.2022
Гойас
1' - 74'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Гойас
1 : 1
13.08.2022
Аваи
1' - 76'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Палмейрас
3 : 0
07.08.2022
Гойас
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Сан-Паулу
3 : 3
24.07.2022
Гойас
1' - 63'
45'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Гойас
2 : 3
21.07.2022
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Жувентуде
0 : 0
17.07.2022
Гойас
1' - 86'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Гойас
2 : 1
10.07.2022
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Америка Минейро
1 : 0
04.07.2022
Гойас
1' - 84'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Гойас
1 : 0
27.06.2022
Куяба
1' - 46'
20'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Гойас
1 : 2
16.06.2022
Интернасьонал
1' - 46'
32'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Форталеза
1 : 1
10.06.2022
Гойас
1' - 90'
71'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Ботафого
1 : 2
07.06.2022
Гойас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Гойас
1 : 1
28.05.2022
Брагантино
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Фламенго
1 : 0
21.05.2022
Гойас
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Гойас
1 : 0
16.05.2022
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
08.05.2022
Гойас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Гойас
2 : 2
01.05.2022
Атлетико Минейро
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гойас
1 : 1
16.04.2022
Палмейрас
Был в запасе
Главные новости
ВидеоСбежавший из сборной Роналду в депрессии прилетел в Мадрид
19:10
Агент игрока «Локомотива» ответил, действительно ли его клиент стал лудоманом
18:37
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
2
Булыкин определил, на какой случай в сборной России похож побег Роналду
17:33
1
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
12
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
2
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
4
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
31
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+