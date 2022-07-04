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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Гойас
Америка Минейро - Гойас: обзор матча 04 июля 2022
Америка Минейро
04.07.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 15 тур
1 : 0
Завершен
Гойас
59'
Э.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Гойас
90'
+5
Желтая карточка
П. Рауль
Желтая карточка
Эдер
87'
84'
Замена
Л. Диас
️️️️
М. Салес
84'
Замена
Магиньо
️️️️
Винисиус
Замена
Х. Конти
️️️️
П. Габриэл
76'
Замена
Матеузиньо
️️️️
R. Cáceres
76'
75'
Замена
Д. Барселос
️️️️
Каэтано
Желтая карточка
Э.
69'
68'
Замена
Николас
️️️️
К. Винисиус
ГОЛ! 1:0!
Э.
Пас отдал
П. Габриэл
59'
Замена
Э.
️️️️
В. Паулиста
51'
46'
Замена
Д. Белмонте
️️️️
Элвис
Замена
Ф. Азеведо
️️️️
Эвералдо
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
6
Марлон Лопес
ЛЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
16
Але
АП
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Гойас
70
Yan Souto
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
2
Диего
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
34
Кайо Винисиус
ОП
95
Матеус Салес
ОП
10
Элвис
АП
23
Tadeu
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
8
Феллипе Бастос
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Америка Минейро
13
Артур
ЦЗ
16
Gustavo Marques
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
17
Матеузиньо
ЦП
12
Airton
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
0
Luiz Felipe
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Гойас
63
Juan Pablo
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
2
Магиньо
ЦП
97
Дада Белмонте
ЦП
94
Matheus Alves
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
97
Луан Диас
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
9
Николас
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
2-1-5
6
Лопес
27
16
Але
37
Эвералдо
7
Педро Габриэл
9
Паулиста
8
Жуниньо
21
Кал
4-2-2-3
2
Диего
40
Рейналдо
16
Каэтано
70
34
Винисиус
95
Салес
10
Элвис
7
Винисиус
8
Бастос
18
Рауль
23
27
17
Матеузиньо
17
Матеузиньо
27
37
Эвералдо
11
Азеведо
11
Азеведо
37
Эвералдо
7
Педро Габриэл
13
Конти
13
Конти
7
Педро Габриэл
9
Паулиста
19
Энрике
19
Энрике
9
Паулиста
16
Каэтано
6
Барселос
6
Барселос
16
Каэтано
7
Винисиус
2
Магиньо
2
Магиньо
7
Винисиус
10
Элвис
97
Белмонте
97
Белмонте
10
Элвис
95
Салес
97
Диас
97
Диас
95
Салес
34
Винисиус
9
Николас
9
Николас
34
Винисиус
Остались в запасе
Америка Минейро
Гойас
13
Артур
ЦЗ
16
Gustavo Marques
ЦЗ
12
Airton
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
0
Luiz Felipe
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
63
Juan Pablo
ЦЗ
94
Matheus Alves
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
13
Артур
ЦЗ
16
Gustavo Marques
ЦЗ
12
Airton
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
0
Luiz Felipe
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
Остались в запасе
63
Juan Pablo
ЦЗ
94
Matheus Alves
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Америка Минейро - Гойас
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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