Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Гойас
Палмейрас - Гойас: обзор матча 07 августа 2022
Палмейрас
07.08.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
3 : 0
Завершен
Гойас
19'
Майке
45+4'
Р. Вейга (П)
83'
Э. Атуэста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Гойас
Желтая карточка
Г. Гомес
90'
+3
88'
Желтая карточка
Ф. Бастос
84'
Замена
У. Фариас
️️️️
Каэтано
ГОЛ! 3:0!
Э. Атуэста
Пас отдал
Данило
83'
Замена
Э. Атуэста
️️️️
Г. Менино
77'
67'
Желтая карточка
Д. Барселос
67'
Замена
Николас
️️️️
Д. Барселос
67'
Замена
Ф. Бастос
️️️️
Л. Диас
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Р. Наварро
62'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
Р. Вейга
46'
46'
Замена
Р. Жуниор
️️️️
М. Салес
Замена
Рони
️️️️
Дуду
46'
Замена
Данило
️️️️
З. Рафаэль
46'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Вейга
45'
+4
45'
+2
Желтая карточка
Д. Белмонте
Желтая карточка
З. Рафаэль
42'
ГОЛ! 1:0!
Майке
Пас отдал
Дуду
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
92
Дуду
ЛВ
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Гойас
6
Данило Барселос
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
2
Диего
ПЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
95
Матеус Салес
ОП
97
Дада Белмонте
ЦП
97
Луан Диас
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
33
Рони
ЛВ
20
Эдуард Атуэста
ОП
8
Данило
ОП
5
Фабиньо
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
77
Брено Лопес
ПВ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
Гойас
2
Danilo
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
16
Douglas
ЦЗ
8
Феллипе Бастос
ЦП
94
Matheus Alves
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
9
Николас
ЦФ
3-2-3-2
1
Вевертон
15
Гомес
13
Луан
12
Майке
25
Менино
93
Зе Рафаэль
92
Дуду
23
Вейга
21
Уэсли
12
Вандерлан
9
Наварро
4-2-1-4
2
Диего
16
Каэтано
40
Рейналдо
6
Барселос
34
Винисиус
95
Салес
97
Белмонте
23
5
Халтер
18
Рауль
97
Диас
25
Менино
20
Атуэста
20
Атуэста
25
Менино
93
Зе Рафаэль
8
Данило
8
Данило
93
Зе Рафаэль
23
Вейга
10
Скарпа
10
Скарпа
23
Вейга
92
Дуду
33
Рони
33
Рони
92
Дуду
9
Наварро
42
Лопес
42
Лопес
9
Наварро
16
Каэтано
46
Фариас
46
Фариас
16
Каэтано
97
Диас
8
Бастос
8
Бастос
97
Диас
95
Салес
96
Жуниор
96
Жуниор
95
Салес
6
Барселос
9
Николас
9
Николас
6
Барселос
Остались в запасе
Палмейрас
Гойас
14
Марсело Ломба
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
5
Фабиньо
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
2
Гарсия
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
2
Danilo
ЦЗ
16
Douglas
ЦЗ
94
Matheus Alves
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
5
Фабиньо
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
2
Гарсия
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
Остались в запасе
2
Danilo
ЦЗ
16
Douglas
ЦЗ
94
Matheus Alves
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Палмейрас - Гойас
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
Новости команд
Все
Палмейрас
Гойас
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Защитник клуба РПЛ перешел в команду бразильской Серии B
2025.01.10 10:57
Агент защитника «Ахмата» подтвердил интерес бразильского клуба к игроку
2025.01.07 13:12
Агент Соуто оценил вероятность перехода 21-летнего бразильца в ЦСКА зимой
2022.12.09 08:56
В «Гойасе» отреагировали на новость об интересе ЦСКА к Соуто
2022.08.18 17:54
ЦСКА может подписать 20-летнего бразильца Соуто
2022.08.18 16:49
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+