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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Интернасьонал
Гойас - Интернасьонал: обзор матча 16 июня 2022
Гойас
16.06.2022, четверг, 02:30
Бразилия. Серия А, 12 тур
1 : 2
Завершен
Интернасьонал
41'
D. Silva
8'
Эденилсон
47'
А. Патрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гойас - Интернасьонал
85'
Замена
Р. Моледо
️️️️
Ф. Бустос
83'
Желтая карточка
L.
81'
Замена
П. Энрике
️️️️
Вандерсон
76'
Желтая карточка
Даниэл
Замена
Л. Диас
️️️️
К. Винисиус
73'
Желтая карточка
Рейналдо
72'
70'
Желтая карточка
Мойзес
69'
Замена
Алемао
️️️️
Давид
69'
Замена
L.
️️️️
Д. Кардозо
69'
Замена
Маурисио
️️️️
А. Патрик
Желтая карточка
Р. Жуниор
59'
47'
ГОЛ! 1:2!
А. Патрик
Пас отдал
Давид
Замена
Р. Жуниор
️️️️
П. Рауль
46'
Замена
A.
️️️️
М. Салес
46'
ГОЛ! 1:1!
D. Silva
Пас отдал
Элвис
41'
Желтая карточка
М. Салес
32'
8'
ГОЛ! 0:1!
Эденилсон
Пас отдал
Мойзес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
15
Da Silva
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
10
Элвис
ЦП
97
Дада Белмонте
ЦП
7
Винисиус
ЦП
23
Tadeu
ЦФ
40
Рейналдо
ЦФ
2
Диего
ЦФ
95
Матеус Салес
ЦФ
34
Кайо Винисиус
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
7
Давид
ЛВ
6
Габриэль
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Гойас
6
Данило Барселос
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
26
Nathan Melo Silva
ЦЗ
94
Matheus Alves
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
97
Луан Диас
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
55
Энрике Лордело
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
26
Эстевао
АП
99
Матеус Кадорини
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
4
Родриго Моледо
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
2-3-5
15
16
Каэтано
10
Элвис
97
Белмонте
7
Винисиус
2
Диего
18
Рауль
34
Винисиус
95
Салес
40
Рейналдо
4-1-2-2-1
42
Даниэл
14
Бустос
44
Витао
25
Меркадо
27
Мойзес
6
Габриэль
5
Кардозо
88
Эденилсон
10
Патрик
7
Давид
94
Вандерсон
34
Винисиус
97
Диас
97
Диас
34
Винисиус
95
Салес
18
18
95
Салес
18
Рауль
96
Жуниор
96
Жуниор
18
Рауль
14
Бустос
4
Моледо
4
Моледо
14
Бустос
10
Патрик
18
Маурисио
18
Маурисио
10
Патрик
94
Вандерсон
7
Энрике
7
Энрике
94
Вандерсон
5
Кардозо
28
28
5
Кардозо
7
Давид
9
Алемао
9
Алемао
7
Давид
Остались в запасе
Гойас
Интернасьонал
6
Данило Барселос
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
26
Nathan Melo Silva
ЦЗ
94
Matheus Alves
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
55
Энрике Лордело
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
13
Кейллер
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
26
Эстевао
АП
99
Матеус Кадорини
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
6
Данило Барселос
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
26
Nathan Melo Silva
ЦЗ
94
Matheus Alves
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
55
Энрике Лордело
ЦФ
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
26
Эстевао
АП
99
Матеус Кадорини
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Гойас - Интернасьонал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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