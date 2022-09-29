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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Ботафого
Гойас - Ботафого: обзор матча 29 сентября 2022
Гойас
29.09.2022, четверг, 03:45
Бразилия. Серия А, 28 тур
0 : 1
Завершен
Ботафого
89'
R.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гойас - Ботафого
Желтая карточка
Ф. Бастос
90'
+6
Замена
Ф. Бастос
️️️️
A.
90'
89'
ГОЛ! 0:1!
R.
Замена
Л. Диас
️️️️
Д. Барселос
84'
Замена
P. Junqueira
️️️️
M. Gabriel
83'
Желтая карточка
Д. Барселос
80'
80'
Замена
R.
️️️️
Л. Пиазон
76'
Желтая карточка
Л. Пиазон
74'
Замена
Г. Сауэр
️️️️
Ж. Сантос
73'
Желтая карточка
Маршал
Желтая карточка
К. Винисиус
69'
Желтая карточка
A.
65'
Замена
A.
️️️️
Р. Жуниор
61'
60'
Желтая карточка
В. Куэста
Замена
К. Винисиус
️️️️
М. Салес
46'
26'
Желтая карточка
Р. Саравия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
40
Рейналдо
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
2
Диего
ПЗ
95
Матеус Салес
ОП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
23
Tadeu
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
9
Николас
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Ботафого
21
Маршал
ЛЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
18
Габриэл
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
20
Лукас Перри
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Гойас
70
Yan Souto
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
16
Douglas
ЦЗ
2
Danilo
ЦЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
8
Феллипе Бастос
ЦП
57
Marco Antonio
ЦП
17
Pedro Junqueira
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
97
Луан Диас
ЦФ
9
Breno Herculano
ЦФ
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
52
Igo Gabriel
ВР
16
Уго
ЛЗ
4
Кану
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
47
Жеффиньо
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
23
Romildo
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
4-1-1-5
2
Магиньо
40
Рейналдо
6
Барселос
2
Диего
95
Салес
10
5
Халтер
9
Николас
96
Жуниор
18
23
2-1-2-5
20
Саравия
21
Маршал
18
Габриэл
12
Пиазон
27
Са
34
Адриэлсон
9
Тикиньо
7
Сантос
3
Че Че
31
Куэста
95
Салес
34
Винисиус
34
Винисиус
95
Салес
18
8
Бастос
8
Бастос
18
10
17
17
10
96
Жуниор
22
22
96
Жуниор
6
Барселос
97
Диас
97
Диас
6
Барселос
7
Сантос
7
Сауэр
7
Сауэр
7
Сантос
12
Пиазон
23
23
12
Пиазон
Остались в запасе
Гойас
Ботафого
70
Yan Souto
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
16
Douglas
ЦЗ
2
Danilo
ЦЗ
57
Marco Antonio
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
9
Breno Herculano
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
22
Douglas Borges
ВР
52
Igo Gabriel
ВР
16
Уго
ЛЗ
4
Кану
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
47
Жеффиньо
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
70
Yan Souto
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
16
Douglas
ЦЗ
2
Danilo
ЦЗ
57
Marco Antonio
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
9
Breno Herculano
ЦФ
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
52
Igo Gabriel
ВР
16
Уго
ЛЗ
4
Кану
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
47
Жеффиньо
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Гойас - Ботафого
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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