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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Атлетико Паранаэнсе
Гойас - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 10 июля 2022
Гойас
10.07.2022, воскресенье, 02:30
Бразилия. Серия А, 16 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
5'
П. Рауль
39'
Николас
61'
Д. Теранс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гойас - Атлетико Паранаэнсе
Замена
Магиньо
️️️️
Диего
81'
78'
Замена
М. Баби
️️️️
Эрик
Замена
Д. Белмонте
️️️️
Ф. Бастос
73'
66'
Желтая карточка
М. Фелипе
Желтая карточка
Ф. Бастос
65'
Замена
Винисиус
️️️️
П. Рауль
64'
61'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Теранс
59'
Замена
Д. Теранс
️️️️
А. Каноббио
59'
Замена
М. Сирино
️️️️
В. Роке
Желтая карточка
Д. Барселос
53'
46'
Замена
У. Моура
️️️️
М. Фернандес
46'
Замена
Ромуло
️️️️
Т. Куэльо
ГОЛ! 2:0!
Николас
Пас отдал
Д. Барселос
39'
ГОЛ! 1:0!
П. Рауль
Пас отдал
Николас
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
70
Yan Souto
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
2
Диего
ПЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
95
Матеус Салес
ОП
9
Николас
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
8
Феллипе Бастос
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
14
Эрик
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Гойас
15
Da Silva
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
26
Nathan Melo Silva
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
55
Энрике Лордело
ОП
97
Дада Белмонте
ЦП
2
Магиньо
ЦП
94
Matheus Alves
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
97
Луан Диас
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
98
Андерсон Пайшао
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
3
Деде
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
18
Лео Читтадини
ЦП
80
Давид Теранс
АП
7
Марсело Сирино
ПВ
10
Марлос
ПВ
17
Матеус Баби
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
3-4-4
40
Рейналдо
16
Каэтано
6
Барселос
70
34
Винисиус
95
Салес
2
Диего
9
Николас
18
Рауль
8
Бастос
23
4-3-2-1
24
Бенто
28
Орехуэла
5
Энрике
4
Фелипе
16
Абнер
14
Эрик
35
Фернандес
15
Буэно
17
Каноббио
28
Куэльо
9
Роке
8
Бастос
97
Белмонте
97
Белмонте
8
Бастос
2
Диего
2
Магиньо
2
Магиньо
2
Диего
18
Рауль
7
Винисиус
7
Винисиус
18
Рауль
35
Фернандес
5
Моура
5
Моура
35
Фернандес
17
Каноббио
80
Теранс
80
Теранс
17
Каноббио
9
Роке
7
Сирино
7
Сирино
9
Роке
14
Эрик
17
Баби
17
Баби
14
Эрик
28
Куэльо
40
Ромуло
40
Ромуло
28
Куэльо
Остались в запасе
Гойас
Атлетико Паранаэнсе
15
Da Silva
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
26
Nathan Melo Silva
ЦЗ
55
Энрике Лордело
ОП
94
Matheus Alves
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
97
Луан Диас
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
98
Андерсон Пайшао
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
3
Деде
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
10
Марлос
ПВ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
15
Da Silva
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
26
Nathan Melo Silva
ЦЗ
55
Энрике Лордело
ОП
94
Matheus Alves
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
97
Луан Диас
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
3
Деде
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
10
Марлос
ПВ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Гойас - Атлетико Паранаэнсе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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Атлетико Паранаэнсе
ЦСКА готов заплатить до 25 миллионов за нового форварда
Вчера, 16:59
10
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
24 ноября
18
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Паранаэнсе» и «Ремо» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
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