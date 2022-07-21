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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Флуминенсе
Гойас - Флуминенсе: обзор матча 21 июля 2022
Гойас
21.07.2022, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 18 тур
2 : 3
Завершен
Флуминенсе
44'
П. Рауль
80'
Николас
28'
Д. Ариас
84'
Г. Кано
86'
Виллиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гойас - Флуминенсе
Желтая карточка
Р. Жуниор
90'
+3
86'
ГОЛ! 2:3!
Виллиан
Желтая карточка
Магиньо
85'
84'
ГОЛ! 2:2!
Г. Кано
ГОЛ! 2:1!
Николас
Пас отдал
Диего
80'
79'
Замена
Виллиан
️️️️
Гансо
Замена
У. Фариас
️️️️
Савио
74'
Замена
Р. Жуниор
️️️️
П. Рауль
73'
71'
Замена
Маррони
️️️️
Д. Ариас
Замена
Николас
️️️️
Винисиус
64'
63'
Замена
Натан
️️️️
М. Мартинс
63'
Замена
Ф. Мело
️️️️
Маноэл
63'
Замена
Мартинелли
️️️️
Нонато
ГОЛ! 1:1!
П. Рауль
Пас отдал
Савио
44'
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ариас
Пас отдал
Гансо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
16
Каэтано
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
2
Диего
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
95
Матеус Салес
ОП
97
Дада Белмонте
ЦП
2
Магиньо
ЦП
16
Савио
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
97
Луан Диас
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
33
Нино
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
16
Нонато
ЦП
11
Матеус Мартинс
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
10
Гансо
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Гойас
63
Juan Pablo
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
2
Danilo
ЦЗ
55
Энрике Лордело
ОП
97
Danilo Silva
ЦП
96
Ренато Жуниор
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
8
Феллипе Бастос
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
9
Николас
ЦФ
Флуминенсе
2
Марио Пинейда
ЦЗ
5
Wellington
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
14
Натан
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
3-1-2-1-4
16
Каэтано
40
Рейналдо
2
Диего
95
Салес
97
Белмонте
2
Магиньо
7
Винисиус
16
Савио
23
97
Диас
18
Рауль
3-1-1-1-4
1
Фабио
2
Хавьер
26
Маноэл
33
Нино
7
Андре
16
Нонато
11
Ариас
10
Гансо
38
Паулиста
14
Кано
11
Мартинс
16
Савио
46
Фариас
46
Фариас
16
Савио
18
Рауль
96
Жуниор
96
Жуниор
18
Рауль
7
Винисиус
9
Николас
9
Николас
7
Винисиус
11
Мартинс
14
Натан
14
Натан
11
Мартинс
16
Нонато
8
Мартинелли
8
Мартинелли
16
Нонато
26
Маноэл
30
Мело
30
Мело
26
Маноэл
11
Ариас
38
Маррони
38
Маррони
11
Ариас
10
Гансо
11
Виллиан
11
Виллиан
10
Гансо
Остались в запасе
Гойас
Флуминенсе
63
Juan Pablo
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
2
Danilo
ЦЗ
55
Энрике Лордело
ОП
97
Danilo Silva
ЦП
17
Pedro Junqueira
ЦФ
8
Феллипе Бастос
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
2
Марио Пинейда
ЦЗ
5
Wellington
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
63
Juan Pablo
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
2
Danilo
ЦЗ
55
Энрике Лордело
ОП
97
Danilo Silva
ЦП
17
Pedro Junqueira
ЦФ
8
Феллипе Бастос
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
Остались в запасе
2
Марио Пинейда
ЦЗ
5
Wellington
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Гойас - Флуминенсе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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Флуминенсе
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
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1
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