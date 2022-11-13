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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Сан-Паулу
Гойас - Сан-Паулу: обзор матча 13 ноября 2022
Гойас
13.11.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 38 тур
0 : 4
Завершен
Сан-Паулу
20'
Д. Галоппо
71'
Лусиано
77'
М. Гильерме
90+1'
Жуан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гойас - Сан-Паулу
90'
+1
ГОЛ! 0:4!
Жуан
Пас отдал
Т. Коста
84'
Замена
Рейналдо
️️️️
Велингтон
84'
Замена
Жуан
️️️️
Лусиано
84'
Замена
N. Bustos
️️️️
Х. Кальери
Замена
Э. Лордело
️️️️
У. Фариас
78'
77'
ГОЛ! 0:3!
М. Гильерме
Пас отдал
Т. Коста
Замена
Д. Барселос
️️️️
М. Салес
77'
71'
ГОЛ! 0:2!
Лусиано
Пас отдал
Х. Кальери
69'
Замена
Т. Коста
️️️️
Р. Нестор
69'
Замена
М. Гильерме
️️️️
Д. Галоппо
Замена
Р. Жуниор
️️️️
A.
65'
Желтая карточка
A.
64'
Желтая карточка
Магиньо
40'
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Галоппо
Пас отдал
И. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
40
Рейналдо
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
2
Диего
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
95
Матеус Салес
ОП
9
Николас
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Сан-Паулу
27
Felipe Alves
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
29
Пабло Майя
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
3
Лео
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Гойас
70
Yan Souto
ЦЗ
16
Douglas
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
26
Nathan Melo Silva
ЦЗ
55
Энрике Лордело
ОП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
9
Breno Herculano
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
12
Тиаго Коуто
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
6
Луизао
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
6
Таллес Коста
ЦП
9
Жуан
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
33
Луан
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
4-1-1-5
2
Магиньо
40
Рейналдо
46
Фариас
2
Диего
95
Салес
7
Винисиус
23
18
Рауль
18
5
Халтер
9
Николас
3-1-3-3
27
13
Рафинья
5
Феррарези
34
Велингтон
29
Майя
17
Гомес
11
Галоппо
11
Нестор
10
Лусиано
3
Лео
9
Кальери
95
Салес
6
Барселос
6
Барселос
95
Салес
46
Фариас
55
Лордело
55
Лордело
46
Фариас
18
96
Жуниор
96
Жуниор
18
34
Велингтон
6
Рейналдо
6
Рейналдо
34
Велингтон
11
Нестор
6
Коста
6
Коста
11
Нестор
10
Лусиано
9
Жуан
9
Жуан
10
Лусиано
11
Галоппо
95
Гильерме
95
Гильерме
11
Галоппо
9
Кальери
19
19
9
Кальери
Остались в запасе
Гойас
Сан-Паулу
70
Yan Souto
ЦЗ
16
Douglas
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
26
Nathan Melo Silva
ЦЗ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
9
Breno Herculano
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
13
Жандрей
ВР
12
Тиаго Коуто
ВР
6
Луизао
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
33
Луан
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
70
Yan Souto
ЦЗ
16
Douglas
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
26
Nathan Melo Silva
ЦЗ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
9
Breno Herculano
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
12
Тиаго Коуто
ВР
6
Луизао
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
33
Луан
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Гойас - Сан-Паулу
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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3
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