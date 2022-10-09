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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Гойас
Интернасьонал - Гойас: обзор матча 09 октября 2022
Интернасьонал
09.10.2022, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 31 тур
4 : 2
Завершен
Гойас
13'
Маурисио
42'
А. Патрик
57'
А. Патрик
90+6'
К. де Пена
33'
П. Рауль (П)
45+3'
П. Рауль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Гойас
ГОЛ! 4:2!
К. де Пена
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Магиньо
90'
+1
Желтая карточка
Д. Барселос
87'
Замена
Ф. Бастос
️️️️
A.
Замена
Тайсон
️️️️
А. Патрик
84'
76'
Замена
Д. Барселос
️️️️
У. Фариас
76'
Замена
Николас
️️️️
Диего
Замена
Вандерсон
️️️️
Д. Кардозо
73'
Замена
Эденилсон
️️️️
П. Энрике
73'
Желтая карточка
П. Энрике
68'
65'
Желтая карточка
У. Фариас
Замена
L.
️️️️
Маурисио
64'
62'
Замена
M. Gabriel
️️️️
Винисиус
62'
Замена
P. Junqueira
️️️️
Л. Диас
60'
Желтая карточка
Л. Диас
ГОЛ! 3:2!
А. Патрик
Пас отдал
Маурисио
57'
45'
+3
ГОЛ! 2:2!
П. Рауль
44'
Желтая карточка
Д. Белмонте
ГОЛ! 2:1!
А. Патрик
Пас отдал
П. Энрике
42'
33'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Рауль
ГОЛ! 1:0!
Маурисио
Пас отдал
П. Энрике
13'
4'
Желтая карточка
Диего
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
10
Алан Патрик
АП
18
Маурисио
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
4
Родриго Моледо
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Гойас
40
Рейналдо
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
2
Диего
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
97
Дада Белмонте
ЛВ
18
Педро Рауль
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
97
Луан Диас
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
36
Тауан Лара
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
88
Эденилсон
ЦП
26
Эстевао
АП
11
Тайсон
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
31
Braian Romero
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Гойас
2
Danilo
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
95
Матеус Салес
ОП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
8
Феллипе Бастос
ЦП
57
Marco Antonio
ЦП
17
Pedro Junqueira
ЦФ
9
Николас
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
3-1-2-4
13
Кейллер
6
Рене
44
Витао
14
Бустос
5
Кардозо
14
де Пена
10
Патрик
18
Маурисио
4
Моледо
7
Энрике
9
Алемао
4-2-5
2
Диего
40
Рейналдо
46
Фариас
2
Магиньо
7
Винисиус
97
Белмонте
18
Рауль
5
Халтер
18
97
Диас
23
7
Энрике
88
Эденилсон
88
Эденилсон
7
Энрике
10
Патрик
11
Тайсон
11
Тайсон
10
Патрик
18
Маурисио
28
28
18
Маурисио
5
Кардозо
94
Вандерсон
94
Вандерсон
5
Кардозо
46
Фариас
6
Барселос
6
Барселос
46
Фариас
7
Винисиус
10
10
7
Винисиус
18
8
Бастос
8
Бастос
18
97
Диас
17
17
97
Диас
2
Диего
9
Николас
9
Николас
2
Диего
Остались в запасе
Интернасьонал
Гойас
42
Даниэл
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
36
Тауан Лара
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
26
Эстевао
АП
7
Давид
ЛВ
16
Лукас Рамос
ЦФ
31
Braian Romero
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
2
Danilo
ЦЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
95
Матеус Салес
ОП
57
Marco Antonio
ЦП
22
Apodi
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
42
Даниэл
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
36
Тауан Лара
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
26
Эстевао
АП
7
Давид
ЛВ
16
Лукас Рамос
ЦФ
31
Braian Romero
ЦФ
Остались в запасе
2
Danilo
ЦЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
95
Матеус Салес
ОП
57
Marco Antonio
ЦП
22
Apodi
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Интернасьонал - Гойас
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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