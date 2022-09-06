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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Гойас
Сантос - Гойас: обзор матча 06 сентября 2022
Сантос
06.09.2022, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 25 тур
1 : 2
Завершен
Гойас
55'
Савио (АГ)
2'
П. Рауль
62'
П. Рауль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Гойас
90'
+3
Замена
Л. Халтер
️️️️
A.
90'
+2
Замена
Николас
️️️️
П. Рауль
90'
Желтая карточка
Савио
Замена
Л. Пирес
️️️️
Ф. Джонатан
90'
88'
Желтая карточка
A.
Замена
Л. Барбоза
️️️️
Г. Карабахаль
76'
Замена
Натан
️️️️
Мадсон
76'
Замена
Д. Хулио
️️️️
Л. Брага
76'
74'
Замена
М. Салес
️️️️
M. Gabriel
Желтая карточка
Г. Карабахаль
67'
65'
Замена
A.
️️️️
Винисиус
62'
ГОЛ! 1:2!
П. Рауль
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Савио
55'
Замена
Луан
️️️️
Р. Фернандес
39'
2'
ГОЛ! 0:1!
П. Рауль
Пас отдал
Д. Белмонте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ОП
25
Винисиус Заносело
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Гойас
16
Каэтано
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
2
Диего
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
97
Дада Белмонте
ЛВ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
18
Auremir
ЦФ
16
Савио
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Сантос
12
Джон
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
6
Сандри
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
7
Луан
АП
40
Бруно Оливейра
АП
7
Джохан Хулио
АП
21
Лукас Барбоза
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
Гойас
2
Danilo
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
8
Феллипе Бастос
ЦП
57
Marco Antonio
ЦП
94
Matheus Alves
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
9
Николас
ЦФ
4-1-3-1-1
34
Пауло
6
Джонатан
3
Майкон
4
Бауэрман
22
Мадсон
5
Фернандес
25
Заносело
27
Карабахаль
30
Сотельдо
22
Брага
38
Леонардо
4-1-2-4
2
Диего
16
Каэтано
40
Рейналдо
2
Магиньо
10
7
Винисиус
97
Белмонте
18
Рауль
23
16
Савио
18
6
Джонатан
23
Пирес
23
Пирес
6
Джонатан
22
Мадсон
23
Натан
23
Натан
22
Мадсон
5
Фернандес
7
Луан
7
Луан
5
Фернандес
22
Брага
7
Хулио
7
Хулио
22
Брага
27
Карабахаль
21
Барбоза
21
Барбоза
27
Карабахаль
10
95
Салес
95
Салес
10
7
Винисиус
22
22
7
Винисиус
18
5
Халтер
5
Халтер
18
18
Рауль
9
Николас
9
Николас
18
Рауль
Остались в запасе
Сантос
Гойас
12
Джон
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
6
Сандри
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
40
Бруно Оливейра
АП
12
Руан Секо
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
2
Danilo
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
8
Феллипе Бастос
ЦП
57
Marco Antonio
ЦП
94
Matheus Alves
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
12
Джон
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
6
Сандри
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
40
Бруно Оливейра
АП
12
Руан Секо
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
Остались в запасе
2
Danilo
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
8
Феллипе Бастос
ЦП
57
Marco Antonio
ЦП
94
Matheus Alves
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Сантос - Гойас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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