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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Палмейрас
Гойас - Палмейрас: обзор матча 16 апреля 2022
Гойас
16.04.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 2 тур
1 : 1
Завершен
Палмейрас
58'
П. Рауль
90+6'
Рони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гойас - Палмейрас
Желтая карточка
Д. Барселос
90'
+7
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
Рони
Желтая карточка
Ф. Бастос
85'
85'
Замена
Э. Атуэста
️️️️
М. Роша
Замена
Р. Жуниор
️️️️
П. Рауль
79'
Замена
Магиньо
️️️️
A.
78'
75'
Замена
Жаилсон
️️️️
З. Рафаэль
74'
Замена
Уэсли
️️️️
Дуду
Замена
Д. Барселос
️️️️
У. Фариас
64'
63'
Замена
Рони
️️️️
Х. Пикерес
63'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
Г. Верон
Желтая карточка
Д. Белмонте
60'
ГОЛ! 1:0!
П. Рауль
58'
Желтая карточка
П. Рауль
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
46
Уго Фариас
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
97
Дада Белмонте
ЦП
22
Apodi
ЦФ
2
Диего
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
8
Феллипе Бастос
ЦФ
34
Кайо Винисиус
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
40
Рейналдо
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
8
Данило
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Гойас
6
Данило Барселос
ЦЗ
2
Магиньо
ЦП
10
Элвис
ЦП
96
Ренато Жуниор
ЦФ
95
Матеус Салес
ЦФ
27
Luan
ЦФ
55
Энрике Лордело
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
13
Luis Silva
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
33
Рони
ЛВ
20
Эдуард Атуэста
ОП
16
Жаилсон
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
77
Брено Лопес
ПВ
11
Giovani
ЦФ
2-1-5
46
Фариас
26
Сидней
97
Белмонте
34
Винисиус
23
40
Рейналдо
18
8
Бастос
4-1-1-2-2
1
Вевертон
14
Роша
15
Гомес
26
Серкейра
22
Пикерес
8
Данило
93
Зе Рафаэль
23
Вейга
92
Дуду
27
Верон
9
Наварро
46
Фариас
6
Барселос
6
Барселос
46
Фариас
22
2
Магиньо
2
Магиньо
22
18
Рауль
96
Жуниор
96
Жуниор
18
Рауль
14
Роша
20
Атуэста
20
Атуэста
14
Роша
93
Зе Рафаэль
16
Жаилсон
16
Жаилсон
93
Зе Рафаэль
27
Верон
10
Скарпа
10
Скарпа
27
Верон
92
Дуду
21
Уэсли
21
Уэсли
92
Дуду
22
Пикерес
33
Рони
33
Рони
22
Пикерес
Остались в запасе
Гойас
Палмейрас
10
Элвис
ЦП
95
Матеус Салес
ЦФ
27
Luan
ЦФ
55
Энрике Лордело
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
13
Luis Silva
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
14
Марсело Ломба
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
25
Габриэль Менино
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
11
Giovani
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
10
Элвис
ЦП
95
Матеус Салес
ЦФ
27
Luan
ЦФ
55
Энрике Лордело
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
13
Luis Silva
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
25
Габриэль Менино
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
11
Giovani
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Гойас - Палмейрас
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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Гойас
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«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
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