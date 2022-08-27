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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Атлетико Гойяненсе
Гойас - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 27 августа 2022
Гойас
27.08.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 24 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико Гойяненсе
11'
Клаус (АГ)
54'
M. Gabriel
84'
Шейлон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гойас - Атлетико Гойяненсе
84'
ГОЛ! 2:1!
Шейлон
Пас отдал
Л. Фернандо
Красная карточка
К. Винисиус
80'
Замена
Д. Барселос
️️️️
Савио
78'
Замена
Л. Диас
️️️️
M. Gabriel
78'
77'
Замена
D.
️️️️
Э. Фернандо
77'
Замена
Шейлон
️️️️
Келвин
Замена
A.
️️️️
Диего
68'
Замена
М. Салес
️️️️
A.
63'
59'
Красная карточка
Хайнер
55'
Желтая карточка
Хайнер
ГОЛ! 2:0!
M. Gabriel
54'
Желтая карточка
A.
49'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Магиньо
46'
35'
Желтая карточка
Вандерсон
29'
Замена
Келвин
️️️️
Жоржиньо
29'
Замена
Пеглоу
️️️️
Айртон
29'
Замена
Э. Фернандо
️️️️
Г. Баральяс
Желтая карточка
Магиньо
15'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Клаус
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
40
Рейналдо
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
2
Диего
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
97
Дада Белмонте
ЛВ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
23
Tadeu
ЦФ
16
Савио
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Атлетико Гойяненсе
33
Ренан
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
11
Айртон
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
17
Жоржиньо
АП
4
Клаус
ЦФ
Гойас
70
Yan Souto
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
2
Danilo
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
34
Кайо Винисиус
ОП
8
Феллипе Бастос
ЦП
5
Лукас Халтер
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
9
Николас
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
97
Луан Диас
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
12
Жефферсон
ЛЗ
4
Камутанга
ЦЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
5
Рхалдней
ЦП
7
Шейлон
АП
38
Лео Перейра
ПВ
29
Diego Loureiro
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
71
Келвин
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
7
Пеглоу
ЦФ
4-1-2-4
2
Магиньо
40
Рейналдо
16
Каэтано
2
Диего
10
97
Белмонте
7
Винисиус
23
18
Рауль
18
16
Савио
3-1-2-3-1
33
Ренан
2
Хайнер
4
Вандерсон
6
Энрике
17
Фрейтас
44
Баральяс
19
Фернандо
10
Рато
17
Жоржиньо
11
Айртон
4
Клаус
16
Савио
6
Барселос
6
Барселос
16
Савио
18
95
Салес
95
Салес
18
2
Магиньо
34
Винисиус
34
Винисиус
2
Магиньо
2
Диего
22
22
2
Диего
10
97
Диас
97
Диас
10
44
Баральяс
35
Фернандо
35
Фернандо
44
Баральяс
Келвин
7
Шейлон
7
Шейлон
Келвин
Фернандо
23
23
Фернандо
17
Жоржиньо
71
Келвин
71
Келвин
17
Жоржиньо
11
Айртон
7
Пеглоу
7
Пеглоу
11
Айртон
Остались в запасе
Гойас
Атлетико Гойяненсе
70
Yan Souto
ЦЗ
2
Danilo
ЦЗ
8
Феллипе Бастос
ЦП
5
Лукас Халтер
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
9
Николас
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
12
Жефферсон
ЛЗ
4
Камутанга
ЦЗ
5
Рхалдней
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
29
Diego Loureiro
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Остались в запасе
70
Yan Souto
ЦЗ
2
Danilo
ЦЗ
8
Феллипе Бастос
ЦП
5
Лукас Халтер
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
9
Николас
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Остались в запасе
12
Жефферсон
ЛЗ
4
Камутанга
ЦЗ
5
Рхалдней
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
29
Diego Loureiro
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Гойас - Атлетико Гойяненсе
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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