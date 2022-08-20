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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Гойас
Атлетико Минейро - Гойас: обзор матча 20 августа 2022
Атлетико Минейро
20.08.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 23 тур
0 : 1
Завершен
Гойас
51'
П. Рауль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Гойас
88'
Замена
A.
️️️️
Диего
88'
Замена
Николас
️️️️
П. Рауль
Замена
️️️️
Кено
80'
Замена
Э. Саша
️️️️
Халк
80'
74'
Замена
Л. Халтер
️️️️
М. Салес
Замена
Адемир
️️️️
И. Фернандес
70'
Замена
Педриньо
️️️️
Ф. Фильо Мариано
64'
51'
ГОЛ! 0:1!
П. Рауль
Пас отдал
Винисиус
46'
Замена
К. Винисиус
️️️️
У. Фариас
Замена
А. Кардек
️️️️
К. Павон
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
6
Игнасио Фернандес
ЦП
29
Аллан
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
ПВ
20
Кено
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Гойас
46
Уго Фариас
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
2
Диего
ПЗ
2
Магиньо
ПЗ
97
Дада Белмонте
ЛВ
7
Винисиус
ЛВ
95
Матеус Салес
ОП
18
Педро Рауль
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
41
Нето
ОП
8
Жаир
ЦП
10
Педриньо
ЦП
7
Адемир
ПВ
16
Додо
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Гойас
2
Danilo
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
8
Феллипе Бастос
ЦП
96
Ренато Жуниор
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
9
Николас
ЦФ
4-2-2-2
22
Эверсон
6
Алонсо
25
Мариано
6
Силва
13
Арана
6
Фернандес
29
Аллан
11
Сарачо
7
Халк
7
Павон
20
Кено
3-3-2-3
46
Фариас
16
Каэтано
40
Рейналдо
2
Магиньо
95
Салес
2
Диего
97
Белмонте
7
Винисиус
23
18
18
Рауль
25
Мариано
10
Педриньо
10
Педриньо
25
Мариано
6
Фернандес
7
Адемир
7
Адемир
6
Фернандес
7
Павон
14
Кардек
14
Кардек
7
Павон
7
Халк
8
Саша
8
Саша
7
Халк
46
Фариас
34
Винисиус
34
Винисиус
46
Фариас
95
Салес
5
Халтер
5
Халтер
95
Салес
2
Диего
22
22
2
Диего
18
Рауль
9
Николас
9
Николас
18
Рауль
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Гойас
23
Гуга
ПЗ
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
41
Нето
ОП
8
Жаир
ЦП
16
Додо
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
2
Danilo
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
8
Феллипе Бастос
ЦП
96
Ренато Жуниор
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
23
Гуга
ПЗ
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
41
Нето
ОП
8
Жаир
ЦП
16
Додо
ЦФ
Остались в запасе
2
Danilo
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
8
Феллипе Бастос
ЦП
96
Ренато Жуниор
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Атлетико Минейро - Гойас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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