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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Гойас
Форталеза - Гойас: обзор матча 10 июня 2022
Форталеза
10.06.2022, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 10 тур
1 : 1
Завершен
Гойас
13'
Я. Пикачу
86'
П. Рауль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Гойас
86'
ГОЛ! 1:1!
П. Рауль
Пас отдал
Р. Жуниор
Замена
М. Хусса
️️️️
Л. Лима
85'
Замена
I. Torres
️️️️
Мойзес
85'
82'
Замена
Р. Жуниор
️️️️
Д. Белмонте
78'
Замена
Л. Диас
️️️️
Ф. Бастос
71'
Желтая карточка
М. Салес
70'
Замена
Д. Барселос
️️️️
Сидней
68'
Желтая карточка
Д. Белмонте
Замена
З. Велисон
️️️️
Фелипе
65'
Замена
Робсон
️️️️
С. Ромеро
65'
Замена
Тити
️️️️
М. Беневенуто
56'
ГОЛ! 1:0!
Я. Пикачу
Пас отдал
Фелипе
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
15
Фелипе
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
22
Яго Пикачу
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
21
Мойзес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Гойас
4
Сидимар
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
2
Магиньо
ЦП
97
Дада Белмонте
ЦП
7
Винисиус
ЦП
18
Педро Рауль
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
40
Рейналдо
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
8
Феллипе Бастос
ЦФ
95
Матеус Салес
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Форталеза
4
Тити
ЦЗ
28
Habraão
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
11
Ромариньо
ЦП
77
Igor Torres
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Гойас
6
Данило Барселос
ЦЗ
15
Da Silva
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
26
Nathan Melo Silva
ЦЗ
94
Matheus Alves
ЦФ
97
Луан Диас
ЦФ
55
Энрике Лордело
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
4-2-4
1
12
6
Лима
3
Себальос
4
Беневенуто
15
Фелипе
35
Насименту
22
Пикачу
21
Мойзес
10
Ромеро
91
2-3-5
4
Сидимар
16
Каэтано
2
Магиньо
97
Белмонте
7
Винисиус
23
95
Салес
8
Бастос
18
40
Рейналдо
4
Беневенуто
4
Тити
4
Тити
4
Беневенуто
21
Мойзес
77
77
21
Мойзес
6
Лима
5
Хусса
5
Хусса
6
Лима
15
Фелипе
28
Велисон
28
Велисон
15
Фелипе
10
Ромеро
30
Робсон
30
Робсон
10
Ромеро
Сидней
6
Барселос
6
Барселос
Сидней
26
Сидней
26
Сидней
8
Бастос
97
Диас
97
Диас
8
Бастос
97
Белмонте
96
Жуниор
96
Жуниор
97
Белмонте
Остались в запасе
Форталеза
Гойас
28
Habraão
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
11
Ромариньо
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
15
Da Silva
ЦЗ
26
Nathan Melo Silva
ЦЗ
94
Matheus Alves
ЦФ
55
Энрике Лордело
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
28
Habraão
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
11
Ромариньо
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Остались в запасе
15
Da Silva
ЦЗ
26
Nathan Melo Silva
ЦЗ
94
Matheus Alves
ЦФ
55
Энрике Лордело
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Форталеза - Гойас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
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