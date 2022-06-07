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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Гойас
Ботафого - Гойас: обзор матча 07 июня 2022
Ботафого
07.06.2022, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 9 тур
1 : 2
Завершен
Гойас
45+1'
В. Куэста
73'
П. Рауль
84'
П. Рауль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Гойас
Замена
C.
️️️️
Ч. Че
89'
84'
ГОЛ! 1:2!
П. Рауль
Пас отдал
Винисиус
Замена
П. де Паула
️️️️
Л. Фернандес
81'
Замена
Р. Саравия
️️️️
Д. Борхес
81'
Желтая карточка
Л. Фернандес
77'
73'
ГОЛ! 1:1!
П. Рауль
Пас отдал
Ф. Бастос
Замена
D. Gonçalves
️️️️
В. Лопес
66'
65'
Замена
П. Рауль
️️️️
Д. Белмонте
46'
Замена
A.
️️️️
Элвис
46'
Замена
Ф. Бастос
️️️️
К. Винисиус
ГОЛ! 1:0!
В. Куэста
Пас отдал
Д. Борхес
45'
+1
35'
Желтая карточка
К. Винисиус
Желтая карточка
В. Куэста
24'
13'
Желтая карточка
Элвис
9'
Замена
Винисиус
️️️️
M. Santos
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
4
Кану
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
5
Luís Oyama
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
16
Уго
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
99
Эрисон
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Гойас
16
Каэтано
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
2
Магиньо
ЦП
10
Элвис
ЦП
97
Дада Белмонте
ЦП
9
Николас
ЦФ
98
Matheus Santos
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
40
Рейналдо
ЦФ
34
Кайо Винисиус
ЦФ
95
Матеус Салес
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
52
Igo Gabriel
ВР
3
Хоэль Карли
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
14
Chay
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
13
Diego Gonçalves
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
20
Ренцо Саравия
ЦФ
Гойас
26
Сидней
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
7
Винисиус
ЦП
18
Педро Рауль
ЦФ
97
Луан Диас
ЦФ
8
Феллипе Бастос
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
2-2-1-5
25
Фернандес
4
Кану
20
Борхес
5
33
Фернандес
27
Са
70
Лопес
31
Куэста
3
Че Че
99
Эрисон
16
Уго
2-3-5
16
Каэтано
4
Сидимар
2
Магиньо
10
Элвис
97
Белмонте
98
95
Салес
34
Винисиус
40
Рейналдо
23
3
Че Че
14
14
3
Че Че
70
Лопес
13
13
70
Лопес
33
Фернандес
12
де Паула
12
де Паула
33
Фернандес
20
Борхес
20
Саравия
20
Саравия
20
Борхес
98
7
Винисиус
7
Винисиус
98
97
Белмонте
18
Рауль
18
Рауль
97
Белмонте
34
Винисиус
8
Бастос
8
Бастос
34
Винисиус
10
Элвис
22
22
10
Элвис
Остались в запасе
Ботафого
Гойас
22
Douglas Borges
ВР
52
Igo Gabriel
ВР
3
Хоэль Карли
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
27
Rikelmi
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
26
Сидней
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
97
Луан Диас
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
52
Igo Gabriel
ВР
3
Хоэль Карли
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
27
Rikelmi
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
Остались в запасе
26
Сидней
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
97
Луан Диас
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Ботафого - Гойас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
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