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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Гойас
Атлетико Паранаэнсе - Гойас: обзор матча 02 ноября 2022
Атлетико Паранаэнсе
02.11.2022, среда, 22:00
Бразилия. Серия А, 35 тур
3 : 2
Завершен
Гойас
6'
Д. Теранс (П)
13'
А. Сантана
29'
Д. Теранс
52'
П. Рауль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Гойас
Желтая карточка
Абнер
90'
+5
Замена
Абнер
️️️️
Витиньо
87'
86'
Замена
Л. Диас
️️️️
A.
86'
Замена
Николас
️️️️
К. Винисиус
86'
Замена
Магиньо
️️️️
Д. Белмонте
Замена
Л. Читтадини
️️️️
А. Сантана
73'
Замена
У. Моура
️️️️
Д. Теранс
64'
52'
ГОЛ! 3:1!
П. Рауль
Пас отдал
M. Gabriel
46'
Замена
M. Gabriel
️️️️
A.
Замена
Эрик
️️️️
Фернандиньо
46'
Замена
А. Каноббио
️️️️
В. Буэно
46'
Желтая карточка
Фернандиньо
42'
30'
Замена
У. Фариас
️️️️
Каэтано
ГОЛ! 3:0!
Д. Теранс
Пас отдал
Фернандиньо
29'
ГОЛ! 2:0!
А. Сантана
13'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Теранс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
80
Давид Теранс
АП
44
Тиаго Хелено
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Гойас
70
Yan Souto
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
2
Диего
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
97
Дада Белмонте
ЛВ
34
Кайо Винисиус
ОП
22
Apodi
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Атлетико Паранаэнсе
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Абнер
ЛЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
18
Лео Читтадини
ЦП
18
Кристиан
ЦП
20
Брайан Гарсия
ЦП
14
Эрик
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
40
Ромуло
ЦФ
Гойас
46
Уго Фариас
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
95
Матеус Салес
ОП
8
Феллипе Бастос
ЦП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
94
Matheus Alves
ЦФ
97
Луан Диас
ЦФ
9
Николас
ЦФ
3-3-2-2
24
Бенто
13
Энрике
5
Энрике
12
Келлвен
5
Фернандиньо
15
Буэно
80
Сантана
28
Витиньо
80
Теранс
9
Роке
44
Хелено
4-1-2-4
2
Диего
40
Рейналдо
16
Каэтано
70
34
Винисиус
7
Винисиус
97
Белмонте
23
18
18
Рауль
22
28
Витиньо
16
Абнер
16
Абнер
28
Витиньо
80
Теранс
5
Моура
5
Моура
80
Теранс
80
Сантана
18
Читтадини
18
Читтадини
80
Сантана
5
Фернандиньо
14
Эрик
14
Эрик
5
Фернандиньо
15
Буэно
17
Каноббио
17
Каноббио
15
Буэно
16
Каэтано
46
Фариас
46
Фариас
16
Каэтано
97
Белмонте
2
Магиньо
2
Магиньо
97
Белмонте
22
10
10
22
18
97
Диас
97
Диас
18
34
Винисиус
9
Николас
9
Николас
34
Винисиус
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Гойас
98
Андерсон Пайшао
ВР
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
18
Кристиан
ЦП
20
Брайан Гарсия
ЦП
40
Ромуло
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
4
Сидимар
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
8
Феллипе Бастос
ЦП
94
Matheus Alves
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
18
Кристиан
ЦП
20
Брайан Гарсия
ЦП
40
Ромуло
ЦФ
Остались в запасе
4
Сидимар
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
8
Феллипе Бастос
ЦП
94
Matheus Alves
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Гойас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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