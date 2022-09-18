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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Гойас
Брагантино - Гойас: обзор матча 18 сентября 2022
Брагантино
18.09.2022, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 27 тур
1 : 1
Завершен
Гойас
28'
Алеррандро
55'
П. Рауль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Гойас
82'
Замена
Л. Халтер
️️️️
Диего
Замена
G. Novaes
️️️️
W. Popó
77'
Замена
Ж. Силва
️️️️
R.
75'
74'
Замена
К. Винисиус
️️️️
M. Gabriel
73'
Желтая карточка
Савио
73'
Замена
Николас
️️️️
П. Рауль
70'
Желтая карточка
M. Gabriel
Замена
Мигел
️️️️
Хелиньо
67'
Замена
Йоран
️️️️
Рамирес
67'
65'
Замена
P. Junqueira
️️️️
Р. Жуниор
59'
Желтая карточка
Р. Жуниор
56'
Желтая карточка
П. Рауль
55'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Рауль
Замена
W. Popó
️️️️
Алеррандро
39'
36'
Желтая карточка
Ф. Бастос
ГОЛ! 1:0!
Алеррандро
Пас отдал
Л. Ортис
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
36
Луан Кандидо
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
7
Рамирес
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
37
Артур
ПВ
1
Клейтон
ЦФ
31
Raul
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Гойас
16
Каэтано
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
2
Диего
ПЗ
95
Матеус Салес
ОП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
18
Педро Рауль
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
16
Савио
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Брагантино
13
Рамон
ЛЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
99
Мигел
АП
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
Гойас
70
Yan Souto
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
57
Marco Antonio
ЦП
8
Феллипе Бастос
ЦП
94
Matheus Alves
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
9
Николас
ЦФ
4-2-2-3
36
Кандидо
3
Ортис
4
Натан
13
Адерлан
30
Эвангелиста
7
Рамирес
11
Хелиньо
37
Артур
9
Алеррандро
31
1
Клейтон
4-1-1-5
2
Диего
16
Каэтано
40
Рейналдо
2
Магиньо
95
Салес
10
18
Рауль
96
Жуниор
18
16
Савио
23
7
Рамирес
19
Йоран
19
Йоран
7
Рамирес
11
Хелиньо
99
Мигел
99
Мигел
11
Хелиньо
39
39
31
25
Силва
25
Силва
31
9
Алеррандро
9
9
9
Алеррандро
10
34
Винисиус
34
Винисиус
10
2
Диего
5
Халтер
5
Халтер
2
Диего
96
Жуниор
17
17
96
Жуниор
18
Рауль
9
Николас
9
Николас
18
Рауль
Остались в запасе
Брагантино
Гойас
13
Рамон
ЛЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
25
Бруно Пракседес
АП
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
70
Yan Souto
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
57
Marco Antonio
ЦП
8
Феллипе Бастос
ЦП
94
Matheus Alves
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
13
Рамон
ЛЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
25
Бруно Пракседес
АП
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
Остались в запасе
70
Yan Souto
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
57
Marco Antonio
ЦП
8
Феллипе Бастос
ЦП
94
Matheus Alves
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Брагантино - Гойас
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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