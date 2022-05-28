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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Брагантино
Гойас - Брагантино: обзор матча 28 мая 2022
Гойас
28.05.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 8 тур
1 : 1
Завершен
Брагантино
74'
Николас
40'
Артур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гойас - Брагантино
90'
+3
Желтая карточка
Соррисо
90'
+1
Красная карточка
Рамирес
Желтая карточка
Л. Диас
90'
Замена
Л. Диас
️️️️
Элвис
83'
Замена
Ф. Бастос
️️️️
К. Винисиус
82'
Замена
Магиньо
️️️️
A.
82'
ГОЛ! 1:1!
Николас
Пас отдал
Диего
74'
70'
Замена
Соррисо
️️️️
Хелиньо
70'
Замена
Гилерме
️️️️
Х. Уртадо
66'
Желтая карточка
Алеррандро
62'
Замена
Алеррандро
️️️️
Ж. Уртадо
57'
Замена
Л. Эвангелиста
️️️️
Б. Пракседес
Замена
М. Салес
️️️️
Д. Барселос
46'
40'
ГОЛ! 0:1!
Артур
Пас отдал
Х. Уртадо
Желтая карточка
К. Винисиус
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
6
Данило Барселос
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
10
Элвис
ЦП
97
Дада Белмонте
ЦП
2
Диего
ЦФ
9
Николас
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
34
Кайо Винисиус
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
40
Рейналдо
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Брагантино
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
11
Хелиньо
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
4
Натан
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
25
Бруно Пракседес
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
37
Артур
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Гойас
26
Сидней
ЦЗ
15
Da Silva
ЦЗ
2
Магиньо
ЦП
27
Pedro Bahia
ЦП
97
Луан Диас
ЦФ
98
Matheus Santos
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
95
Матеус Салес
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
8
Феллипе Бастос
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Брагантино
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
20
Bruno Tubarão
ЦФ
31
Raul
ЦФ
99
Мигел
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
13
Renan
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
3-2-5
6
Барселос
16
Каэтано
4
Сидимар
10
Элвис
97
Белмонте
23
40
Рейналдо
22
34
Винисиус
9
Николас
1-1-5
15
Ломонако
7
Рамирес
25
Силва
37
Артур
9
Уртадо
1
Клейтон
25
Пракседес
22
2
Магиньо
2
Магиньо
22
10
Элвис
97
Диас
97
Диас
10
Элвис
6
Барселос
95
Салес
95
Салес
6
Барселос
34
Винисиус
8
Бастос
8
Бастос
34
Винисиус
25
Пракседес
30
Эвангелиста
30
Эвангелиста
25
Пракседес
9
Уртадо
9
Алеррандро
9
Алеррандро
9
Уртадо
11
Хелиньо
7
Соррисо
7
Соррисо
11
Хелиньо
34
Уртадо
31
Гилерме
31
Гилерме
34
Уртадо
Остались в запасе
Гойас
Брагантино
26
Сидней
ЦЗ
15
Da Silva
ЦЗ
27
Pedro Bahia
ЦП
98
Matheus Santos
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
20
Bruno Tubarão
ЦФ
31
Raul
ЦФ
99
Мигел
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
13
Renan
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
26
Сидней
ЦЗ
15
Da Silva
ЦЗ
27
Pedro Bahia
ЦП
98
Matheus Santos
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Остались в запасе
20
Bruno Tubarão
ЦФ
31
Raul
ЦФ
99
Мигел
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
13
Renan
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Гойас - Брагантино
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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