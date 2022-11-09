Алекс Грейв - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Грейв
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Окленд
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 мая 1999 (23 года)
|Рост
|178
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Грейв
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Окленд
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 мая 1999 (23 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 45'
|Сент-Миррен
|1:5
|Селтик
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Миррен
|21
|3
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -45'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:5
|Селтик (Глазго)
|04.02.2023
|1' -67'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|0:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|01.02.2023
|1' -72'
|Абердин (Абердин)
|1:3
|Сент-Миррен (Пейсли)
|36'
|28.01.2023
|1' -60'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|37'
|18.01.2023
|61' -90'
|Селтик (Глазго)
|4:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|13.01.2023
|1' -67'
|Хартс (Эдинбург)
|1:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|07.01.2023
|1' -78'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:1
|Хартс (Эдинбург)
|02.01.2023
|85' -90'
|Килмарнок (Килмарнок)
|0:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|12.11.2022
|78' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:1
|Рейнджерс (Глазго)
|09.11.2022
|1' -75'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|05.11.2022
|62' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|3:2
|Сент-Миррен (Пейсли)
|29.10.2022
|70' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|3:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|22.10.2022
|79' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:1
|Данди Юнайтед (Данди)
|83'
|15.10.2022
|69' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|0:0
|Килмарнок (Килмарнок)
|08.10.2022
|1' -65'
|Рейнджерс (Глазго)
|4:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|01.10.2022
|59' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:1
|Ливингстон (Ливингстон)
|90'
|18.09.2022
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:0
|Селтик (Глазго)
|03.09.2022
|70' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|3:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Хиберниан (Эдинбург)
|20.08.2022
|86' -90'
|Данди Юнайтед (Данди)
|0:3
|Сент-Миррен (Пейсли)
|90'
|13.08.2022
|90' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|06.08.2022
|78' -90'
|Абердин (Абердин)
|4:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|31.07.2022
|1' -61'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|0:1
|Мазервелл (Мазервелл)