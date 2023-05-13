Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алекс Грейв - статистика

Завершил карьеру
13 мая 1999 (27), Окленд
#21 | Нападающий
178 см
Новая Зеландия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Миррен
28
4
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Сент-Миррен
2 : 2
13.05.2023
Хартс
1' - 55'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Хиберниан
2 : 1
06.05.2023
Сент-Миррен
1' - 82'
65'
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Сент-Миррен
0 : 2
22.04.2023
Килмарнок
63' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Хартс
0 : 2
08.04.2023
Сент-Миррен
75' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Сент-Миррен
3 : 0
01.04.2023
Ливингстон
68' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
18.03.2023
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Сент-Миррен
1 : 5
05.03.2023
Селтик
1' - 45'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Сент-Миррен
0 : 1
04.02.2023
Хиберниан
1' - 67'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Абердин
1 : 3
01.02.2023
Сент-Миррен
1' - 72'
36'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Сент-Миррен
1 : 0
28.01.2023
Мазервелл
1' - 60'
37'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Селтик
4 : 0
18.01.2023
Сент-Миррен
61' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Хартс
1 : 0
13.01.2023
Сент-Миррен
1' - 67'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Сент-Миррен
1 : 1
07.01.2023
Хартс
1' - 78'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Килмарнок
0 : 0
02.01.2023
Сент-Миррен
85' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Сент-Миррен
1 : 1
12.11.2022
Рейнджерс
78' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
2 : 2
09.11.2022
Сент-Джонстон
1' - 75'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Росс Каунти
3 : 2
05.11.2022
Сент-Миррен
62' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хиберниан
3 : 0
29.10.2022
Сент-Миррен
70' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Сент-Миррен
2 : 1
22.10.2022
Данди Юнайтед
79' - 90'
83'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
0 : 0
15.10.2022
Килмарнок
69' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
08.10.2022
Сент-Миррен
1' - 65'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Миррен
2 : 1
01.10.2022
Ливингстон
59' - 90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Сент-Миррен
2 : 0
18.09.2022
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Сент-Джонстон
3 : 0
03.09.2022
Сент-Миррен
70' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Сент-Миррен
1 : 0
27.08.2022
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Данди Юнайтед
0 : 3
20.08.2022
Сент-Миррен
86' - 90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
1 : 0
13.08.2022
Росс Каунти
90' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Абердин
4 : 1
06.08.2022
Сент-Миррен
78' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Сент-Миррен
0 : 1
31.07.2022
Мазервелл
1' - 61'
Главные новости
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
2
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
29
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
3
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+