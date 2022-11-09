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    Алекс Грейв - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Алекс
    Фамилия Грейв
    Команда Сент-Миррен
    Состав Основной
    Родной город Окленд
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 мая 1999 (23 года)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 45' Сент-Миррен 1:5 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Миррен 21 3 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -45' Сент-Миррен (Пейсли) 1:5 Селтик (Глазго)
    04.02.2023 1' -67' Сент-Миррен (Пейсли) 0:1 Хиберниан (Эдинбург)
    01.02.2023 1' -72' Абердин (Абердин) 1:3 Сент-Миррен (Пейсли)
    36'
    28.01.2023 1' -60' Сент-Миррен (Пейсли) 1:0 Мазервелл (Мазервелл)
    37'
    18.01.2023 61' -90' Селтик (Глазго) 4:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    13.01.2023 1' -67' Хартс (Эдинбург) 1:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    07.01.2023 1' -78' Сент-Миррен (Пейсли) 1:1 Хартс (Эдинбург)
    02.01.2023 85' -90' Килмарнок (Килмарнок) 0:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    12.11.2022 78' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 1:1 Рейнджерс (Глазго)
    09.11.2022 1' -75' Сент-Миррен (Пейсли) 2:2 Сент-Джонстон (Перт)
    05.11.2022 62' -90' Росс Каунти (Дингволл) 3:2 Сент-Миррен (Пейсли)
    29.10.2022 70' -90' Хиберниан (Эдинбург) 3:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    22.10.2022 79' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 2:1 Данди Юнайтед (Данди)
    83'
    15.10.2022 69' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 0:0 Килмарнок (Килмарнок)
    08.10.2022 1' -65' Рейнджерс (Глазго) 4:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    01.10.2022 59' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 2:1 Ливингстон (Ливингстон)
    90'
    18.09.2022 Был в запасе Сент-Миррен (Пейсли) 2:0 Селтик (Глазго)
    03.09.2022 70' -90' Сент-Джонстон (Перт) 3:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    27.08.2022 Был в запасе Сент-Миррен (Пейсли) 1:0 Хиберниан (Эдинбург)
    20.08.2022 86' -90' Данди Юнайтед (Данди) 0:3 Сент-Миррен (Пейсли)
    90'
    13.08.2022 90' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 1:0 Росс Каунти (Дингволл)
    06.08.2022 78' -90' Абердин (Абердин) 4:1 Сент-Миррен (Пейсли)
    31.07.2022 1' -61' Сент-Миррен (Пейсли) 0:1 Мазервелл (Мазервелл)
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