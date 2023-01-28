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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Мазервелл
Сент-Миррен - Мазервелл: обзор матча 28 января 2023
Сент-Миррен
28.01.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Мазервелл
16'
К. Мэйн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Мазервелл
89'
Желтая карточка
Р. Лами
Замена
Р. Флинн
️️️️
Г. Килти
87'
Замена
Д. Галлахер
️️️️
Р. Стрейн
87'
Желтая карточка
М. Фрэйзер
84'
Желтая карточка
К. Оффорд
81'
Замена
К. Оффорд
️️️️
Д. Аюнга
79'
61'
Желтая карточка
Ш. Госс
Замена
Д. Аюнга
️️️️
А. Грейв
60'
56'
Замена
Р. Тирни
️️️️
К. Шилдс
56'
Замена
O. Crankshaw
️️️️
Б. Спиттал
Желтая карточка
А. Грейв
37'
ГОЛ! 1:0!
К. Мэйн
Пас отдал
Р. Стрейн
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
31
Тревор Карсон
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
18
Чарльз Данн
ЛЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
13
Алекс Гогич
ОП
21
Итан Эрхахон
ЦП
11
Грег Килти
ЦП
30
Кертис Мэйн
ЦФ
21
Алекс Грейв
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
5
Рики Лами
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
16
Шон Госс
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
22
Макс Джонстон
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
26
Люк Кенни
ЦЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЛВ
8
Райан Флинн
ЦП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
11
Джона Аюнга
ЦФ
9
Киран Оффорд
ЦФ
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
26
Росс Тирни
ЦП
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
27
O. Crankshaw
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
24
Luca Ross
ЦФ
3-3-2-2
31
Карсон
22
Фрэйзер
17
Тансер
5
О'Хара
18
Данн
13
Гогич
22
Стрейн
21
Эрхахон
11
Килти
21
Грейв
30
Мэйн
2-4-4
31
Келли
5
Лами
16
МакГинн
16
Госс
16
Спиттал
39
МакКинстри
8
Слаттери
99
ван Веен
29
Шилдс
5
22
Джонстон
22
Стрейн
31
Галлахер
31
Галлахер
22
Стрейн
11
Килти
8
Флинн
8
Флинн
11
Килти
21
Грейв
11
Аюнга
11
Аюнга
21
Грейв
Аюнга
9
Оффорд
9
Оффорд
Аюнга
29
Шилдс
26
Тирни
26
Тирни
29
Шилдс
16
Спиттал
27
27
16
Спиттал
Остались в запасе
Сент-Миррен
Мазервелл
27
Петер Урминский
ВР
26
Люк Кенни
ЦЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЛВ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
1
Aston Oxborough
ВР
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
24
Luca Ross
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
26
Люк Кенни
ЦЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЛВ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
24
Luca Ross
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Сент-Миррен - Мазервелл
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
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