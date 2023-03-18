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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Сент-Миррен
Данди Юнайтед - Сент-Миррен: обзор матча 18 марта 2023
Данди Юнайтед
18.03.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Миррен
3'
С. Флетчер
73'
М. О'Хара (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди Юнайтед - Сент-Миррен
90'
+9
Замена
К. Бойд-Манс
️️️️
Р. Тэйлор
89'
Замена
Д. Шонесси
️️️️
Г. Килти
Замена
M. Anim Cudjoe
️️️️
S. McMann
88'
Замена
И. Нисканен
️️️️
И. Харкс
88'
83'
Замена
Р. Флинн
️️️️
Р. Стрейн
Желтая карточка
Р. Эдвардс
77'
74'
Замена
Т. Смолл
️️️️
С. Тансер
73'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. О'Хара
Замена
A. Djoum
️️️️
P. Pawlett
58'
6'
Желтая карточка
М. Фрэйзер
ГОЛ! 1:0!
С. Флетчер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
6
Иан Харкс
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
8
Peter Pawlett
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Сент-Миррен
31
Тревор Карсон
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
13
Алекс Гогич
ОП
25
Кеану Баккус
ОП
11
Грег Килти
ЦП
21
Алекс Грейв
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Данди Юнайтед
10
Arnaud Djoum
ЦП
29
Miller Thomson
ЦП
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
31
Jack Newman
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
26
Люк Кенни
ЦЗ
5
Джо Шонесси
ЦЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЛВ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
8
Райан Флинн
ЦП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
9
Киран Оффорд
ЦФ
3-2-1-1-3
1
25
Эдвардс
33
10
16
Бехич
2
Айина
6
Харкс
17
МакГрат
33
26
Флетчер
8
3-4-1-2
31
Карсон
22
Стрейн
3
Тэйлор
5
О'Хара
22
Фрэйзер
13
Гогич
25
Баккус
17
Тансер
11
Килти
30
Мэйн
21
Грейв
8
10
10
8
33
58
58
33
6
Харкс
21
Нисканен
21
Нисканен
6
Харкс
17
Тансер
11
Смолл
11
Смолл
17
Тансер
11
Килти
5
Шонесси
5
Шонесси
11
Килти
3
Тэйлор
8
Бойд-Манс
8
Бойд-Манс
3
Тэйлор
22
Стрейн
8
Флинн
8
Флинн
22
Стрейн
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Сент-Миррен
29
Miller Thomson
ЦП
31
Jack Newman
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
27
Петер Урминский
ВР
26
Люк Кенни
ЦЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЛВ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
9
Киран Оффорд
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
29
Miller Thomson
ЦП
31
Jack Newman
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
26
Люк Кенни
ЦЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЛВ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
9
Киран Оффорд
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Данди Юнайтед - Сент-Миррен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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