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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Сент-Миррен
Абердин - Сент-Миррен: обзор матча 06 августа 2022
Абердин
06.08.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
4 : 1
Завершен
Сент-Миррен
24'
Б. Миовски (П)
37'
Б. Миовски
45'
Л. Кларксон
87'
Дюк
53'
Д. Аюнга (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Сент-Миррен
ГОЛ! 4:1!
Дюк
Пас отдал
К. Рамирес
87'
78'
Замена
И. Брофи
️️️️
Д. Аюнга
78'
Замена
А. Грейв
️️️️
К. Баккус
Замена
Дюк
️️️️
Д. Хайес
72'
Замена
К. Рамирес
️️️️
Б. Миовски
71'
Замена
C. Roberts
️️️️
М. Кеннеди
62'
Желтая карточка
Р. МакКрори
61'
53'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Аюнга
48'
Желтая карточка
Д. Аюнга
46'
Замена
Р. Флинн
️️️️
К. Мэйн
ГОЛ! 3:0!
Л. Кларксон
Пас отдал
М. Кеннеди
45'
ГОЛ! 2:0!
Б. Миовски
37'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Миовски
24'
23'
Вторая желтая
Д. Галлахер
Замена
Л. Кларксон
️️️️
Х. Коулсон
12'
9'
Желтая карточка
Д. Галлахер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
13
Келле Рос
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Сент-Миррен
31
Тревор Карсон
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
25
Кеану Баккус
ОП
18
Чарльз Данн
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
11
Джона Аюнга
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
37
Callum Roberts
ЦП
21
Данте Полвара
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
23
Райан Данкан
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Сент-Миррен
20
Тойоси Олусанья
ПВ
27
Петер Урминский
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
21
Алекс Грейв
ЦФ
9
Киран Оффорд
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
3-2-3-2
13
Рос
26
Стюарт
5
Скейлз
2
МакКрори
15
Коулсон
2
Ричардсон
20
Рамадани
10
Кеннеди
17
Хайес
28
Миовски
17
Бесуйен
3-1-5
31
Карсон
22
Стрейн
31
Галлахер
2
Тейт
25
Баккус
5
Шонесси
30
Мэйн
11
Аюнга
11
Килти
21
Эрхахон
10
Кеннеди
37
37
10
Кеннеди
15
Коулсон
7
Кларксон
7
Кларксон
15
Коулсон
17
Хайес
11
Дюк
11
Дюк
17
Хайес
28
Миовски
21
Рамирес
21
Рамирес
28
Миовски
30
Мэйн
8
Флинн
8
Флинн
30
Мэйн
25
Баккус
21
Грейв
21
Грейв
25
Баккус
11
Аюнга
27
Брофи
27
Брофи
11
Аюнга
Остались в запасе
Абердин
Сент-Миррен
1
Джо Льюис
ВР
21
Данте Полвара
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
23
Райан Данкан
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
20
Тойоси Олусанья
ПВ
27
Петер Урминский
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
9
Киран Оффорд
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
21
Данте Полвара
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
23
Райан Данкан
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
20
Тойоси Олусанья
ПВ
27
Петер Урминский
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
9
Киран Оффорд
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Абердин - Сент-Миррен
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
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