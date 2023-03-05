Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Селтик
Сент-Миррен - Селтик: обзор матча 05 марта 2023
Сент-Миррен
05.03.2023, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 5
Завершен
Селтик
6'
М. О'Хара (П)
56'
Жота
61'
А. Джонстон
70'
Л. Абада
72'
М. О'Райли
81'
Х. О (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Селтик
81'
ГОЛ с пенальти! 1:5!
Х. О
Замена
С. Тансер
️️️️
К. Мэйн
74'
Замена
Ф. Тэйлор
️️️️
Г. Килти
74'
74'
Замена
Т. Ивата
️️️️
А. Муй
72'
ГОЛ! 1:4!
М. О'Райли
Пас отдал
Л. Абада
72'
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
Жота
70'
ГОЛ! 1:3!
Л. Абада
Пас отдал
А. Муй
66'
Замена
Х. О
️️️️
Р. Хатате
66'
Замена
М. О'Райли
️️️️
К. Фурухаси
Замена
Т. Уотт
️️️️
Р. Стрейн
63'
Замена
Д. Шонесси
️️️️
Т. Смолл
63'
61'
ГОЛ! 1:2!
А. Джонстон
56'
ГОЛ! 1:1!
Жота
46'
Замена
Л. Абада
️️️️
Д. Маэда
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
А. Грейв
45'
Красная карточка
Ч. Данн
38'
Желтая карточка
Р. Стрейн
37'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. О'Хара
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
31
Тревор Карсон
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
13
Алекс Гогич
ОП
25
Кеану Баккус
ОП
11
Грег Килти
ЦП
21
Алекс Грейв
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
7
Жота
ЛВ
13
Аарон Муй
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
5
Джо Шонесси
ЦЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЛВ
8
Райан Флинн
ЦП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
9
Киран Оффорд
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
24
Томоки Ивата
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
3-4-1-2
31
Карсон
22
Фрэйзер
18
Данн
5
О'Хара
11
Смолл
13
Гогич
25
Баккус
22
Стрейн
11
Килти
30
Мэйн
21
Грейв
4-3-2-1
1
Харт
2
Джонстон
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
32
Тэйлор
13
Муй
42
МакГрегор
5
Хатате
7
Фурухаси
7
Жота
38
Маэда
30
Мэйн
17
Тансер
17
Тансер
30
Мэйн
21
Грейв
3
Тэйлор
3
Тэйлор
21
Грейв
11
Смолл
5
Шонесси
5
Шонесси
11
Смолл
11
Килти
30
Тэйлор
30
Тэйлор
11
Килти
22
Стрейн
32
Уотт
32
Уотт
22
Стрейн
7
Жота
29
Хакшабанович
29
Хакшабанович
7
Жота
13
Муй
24
Ивата
24
Ивата
13
Муй
7
Фурухаси
33
О'Райли
33
О'Райли
7
Фурухаси
38
Маэда
11
Абада
11
Абада
38
Маэда
5
Хатате
9
О
9
О
5
Хатате
Остались в запасе
Сент-Миррен
Селтик
27
Петер Урминский
ВР
8
Райан Флинн
ЦП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
9
Киран Оффорд
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
19
Скотт Бэйн
ВР
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
8
Райан Флинн
ЦП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
9
Киран Оффорд
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Сент-Миррен - Селтик
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Сент-Миррен Парк
Новости команд
Все
Сент-Миррен
Селтик
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:27
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:27
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+