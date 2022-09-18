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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Селтик
Сент-Миррен - Селтик: обзор матча 18 сентября 2022
Сент-Миррен
18.09.2022, воскресенье, 14:00
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Селтик
43'
М. О'Хара
53'
Д. Аюнга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Селтик
90'
+4
Желтая карточка
С. Хакшабанович
Желтая карточка
К. Баккус
89'
85'
Желтая карточка
Э. Ролстон
Желтая карточка
М. О'Хара
80'
Замена
Г. Килти
️️️️
Д. Аюнга
79'
74'
Замена
М. О'Райли
️️️️
Г. Тэйлор
Замена
А. Гогич
️️️️
Р. Стрейн
72'
Замена
Р. Тейт
️️️️
С. Тансер
68'
Желтая карточка
Д. Галлахер
64'
57'
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
Л. Абада
57'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
Д. Тернбулл
ГОЛ! 2:0!
Д. Аюнга
Пас отдал
К. Мэйн
53'
46'
Замена
Жота
️️️️
Д. Маэда
46'
Замена
Р. Хатате
️️️️
А. Муй
ГОЛ! 1:0!
М. О'Хара
Пас отдал
Р. Стрейн
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
31
Тревор Карсон
ВР
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
25
Кеану Баккус
ОП
11
Джона Аюнга
ЦФ
18
Чарльз Данн
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Сент-Миррен
2
Ричард Тейт
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
27
Иммон Брофи
ЦФ
27
Петер Урминский
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
21
Алекс Грейв
ЦФ
Селтик
31
Бенжамин Зигрист
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Жота
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
3-3-4
31
Карсон
31
Галлахер
17
Тансер
5
О'Хара
22
Фрэйзер
25
Баккус
22
Стрейн
11
Аюнга
30
Мэйн
21
Эрхахон
18
Данн
4-3-2-1
1
Харт
56
Ролстон
23
Уэлш
4
Йенц
32
Тэйлор
42
МакГрегор
13
Муй
14
Тернбулл
11
Абада
7
Фурухаси
38
Маэда
22
Стрейн
13
Гогич
13
Гогич
22
Стрейн
17
Тансер
2
Тейт
2
Тейт
17
Тансер
11
Аюнга
11
Килти
11
Килти
11
Аюнга
11
Абада
29
Хакшабанович
29
Хакшабанович
11
Абада
32
Тэйлор
33
О'Райли
33
О'Райли
32
Тэйлор
13
Муй
5
Хатате
5
Хатате
13
Муй
38
Маэда
7
Жота
7
Жота
38
Маэда
14
Тернбулл
7
Якумакис
7
Якумакис
14
Тернбулл
Остались в запасе
Сент-Миррен
Селтик
27
Иммон Брофи
ЦФ
27
Петер Урминский
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
21
Алекс Грейв
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
49
Джеймс Форрест
ПВ
31
Бенжамин Зигрист
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
27
Иммон Брофи
ЦФ
27
Петер Урминский
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
21
Алекс Грейв
ЦФ
Остались в запасе
49
Джеймс Форрест
ПВ
31
Бенжамин Зигрист
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Сент-Миррен - Селтик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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