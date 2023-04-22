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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Килмарнок
Сент-Миррен - Килмарнок: обзор матча 22 апреля 2023
Сент-Миррен
22.04.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 2
Завершен
Килмарнок
18'
Л. Доннелли
35'
К. Доидж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Килмарнок
90'
+1
Желтая карточка
Д. Джонс
Желтая карточка
Г. Килти
90'
Замена
Д. Галлахер
️️️️
А. Гогич
82'
Замена
К. Оффорд
️️️️
Т. Уотт
81'
76'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Р. МакКензи
72'
Замена
S. Robinson
️️️️
К. Вассел
70'
Замена
Б. Лайонс
️️️️
К. Доидж
Вторая желтая
Т. Смолл
68'
Желтая карточка
Т. Смолл
67'
Замена
А. Грейв
️️️️
Ч. Данн
63'
Замена
Т. Смолл
️️️️
С. Тансер
46'
Замена
Г. Килти
️️️️
К. Баккус
46'
35'
ГОЛ! 0:2!
К. Доидж
Пас отдал
Д. Армстронг
18'
ГОЛ! 0:1!
Л. Доннелли
Пас отдал
К. Вассел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
31
Тревор Карсон
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
18
Чарльз Данн
ЛЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
5
Джо Шонесси
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
13
Алекс Гогич
ОП
25
Кеану Баккус
ОП
32
Тони Уотт
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Килмарнок
24
Sam Walker
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
4
Алан Пауэр
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
12
Дэвид Уотсон
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
11
Грег Килти
ЦП
8
Райан Флинн
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
21
Алекс Грейв
ЦФ
9
Киран Оффорд
ЦФ
Килмарнок
1
Zachary Hemming
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
23
Льюис Майо
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
28
Scott Robinson
ЦП
10
Blair Alston
ЦП
8
Брэд Лайонс
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
3-4-2
31
Карсон
17
Тансер
5
О'Хара
5
Шонесси
18
Данн
13
Гогич
25
Баккус
22
Фрэйзер
30
Мэйн
32
Уотт
2-1-1-1-5
24
3
Тэйлор
44
Чемберс
4
Доннелли
4
Пауэр
77
Армстронг
27
Доидж
26
Райт
12
Уотсон
7
МакКензи
9
Вассел
17
Тансер
11
Смолл
11
Смолл
17
Тансер
13
Гогич
31
Галлахер
31
Галлахер
13
Гогич
25
Баккус
11
Килти
11
Килти
25
Баккус
18
Данн
21
Грейв
21
Грейв
18
Данн
32
Уотт
9
Оффорд
9
Оффорд
32
Уотт
7
МакКензи
11
Джонс
11
Джонс
7
МакКензи
9
Вассел
28
28
9
Вассел
27
Доидж
8
Лайонс
8
Лайонс
27
Доидж
Остались в запасе
Сент-Миррен
Килмарнок
27
Петер Урминский
ВР
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
8
Райан Флинн
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
Главный тренер
Стивен Робинсон
1
Zachary Hemming
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
23
Льюис Майо
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
10
Blair Alston
ЦП
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
8
Райан Флинн
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
Остались в запасе
1
Zachary Hemming
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
23
Льюис Майо
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
10
Blair Alston
ЦП
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Сент-Миррен - Килмарнок
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
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