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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Сент-Миррен
Абердин - Сент-Миррен: обзор матча 01 февраля 2023
Абердин
01.02.2023, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 3
Завершен
Сент-Миррен
74'
Б. Миовски (П)
57'
К. Мэйн
81'
К. Мэйн
90'
Д. Галлахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Сент-Миррен
90'
ГОЛ! 1:3!
Д. Галлахер
Пас отдал
Т. Смолл
89'
Замена
Р. Флинн
️️️️
Г. Килти
Замена
М. Уоткинс
️️️️
Л. Кларксон
83'
Замена
Д. Маркандай
️️️️
Дюк
83'
81'
ГОЛ! 1:2!
К. Мэйн
Пас отдал
К. Баккус
76'
Замена
Т. Смолл
️️️️
С. Тансер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Миовски
74'
72'
Замена
Т. Уотт
️️️️
А. Грейв
Желтая карточка
М. Поллок
63'
57'
ГОЛ! 0:1!
К. Мэйн
Пас отдал
Р. Стрейн
46'
Замена
Д. Галлахер
️️️️
Ч. Данн
Желтая карточка
Дюк
37'
36'
Желтая карточка
А. Грейв
Желтая карточка
Ю. Рамадани
36'
35'
Желтая карточка
Ч. Данн
Желтая карточка
A. MacDonald
13'
Красная карточка
Р. МакКрори
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Joe Lewis
ВР
2
Росс МакКрори
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Сент-Миррен
31
Тревор Карсон
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
17
Скотт Тансер
ЛЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
13
Алекс Гогич
ОП
25
Кеану Баккус
ОП
11
Грег Килти
ЦП
21
Алекс Грейв
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Абердин
25
Том Ричи
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
18
Коннор Бэррон
ЦП
37
Callum Roberts
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЛВ
8
Райан Флинн
ЦП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
9
Киран Оффорд
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
3-4-3
1
2
МакКрори
2
4
Шинни
10
Кеннеди
17
Хайес
7
Кларксон
20
Рамадани
28
Миовски
11
Дюк
6
Поллок
3-4-1-2
31
Карсон
22
Стрейн
18
Данн
5
О'Хара
22
Фрэйзер
13
Гогич
25
Баккус
17
Тансер
11
Килти
30
Мэйн
21
Грейв
11
Дюк
24
Маркандай
24
Маркандай
11
Дюк
7
Кларксон
23
Уоткинс
23
Уоткинс
7
Кларксон
17
Тансер
11
Смолл
11
Смолл
17
Тансер
18
Данн
31
Галлахер
31
Галлахер
18
Данн
11
Килти
8
Флинн
8
Флинн
11
Килти
21
Грейв
32
Уотт
32
Уотт
21
Грейв
Остались в запасе
Абердин
Сент-Миррен
25
Том Ричи
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
18
Коннор Бэррон
ЦП
37
Callum Roberts
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
23
Райан Данкан
ЛВ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
27
Петер Урминский
ВР
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЛВ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
9
Киран Оффорд
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
25
Том Ричи
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
18
Коннор Бэррон
ЦП
37
Callum Roberts
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
23
Райан Данкан
ЛВ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЛВ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
9
Киран Оффорд
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Абердин - Сент-Миррен
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
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