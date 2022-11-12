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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Рейнджерс
Сент-Миррен - Рейнджерс: обзор матча 12 ноября 2022
Сент-Миррен
12.11.2022, суббота, 15:30
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Рейнджерс
47'
Д. Аюнга
84'
Д. Тавернье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Рейнджерс
Желтая карточка
К. Мэйн
90'
+5
Замена
А. Гогич
️️️️
Р. Стрейн
90'
+4
84'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Тавернье
Замена
А. Грейв
️️️️
Д. Аюнга
78'
Замена
К. Баккус
️️️️
Г. Килти
78'
Желтая карточка
Р. Стрейн
66'
60'
Замена
Р. Джек
️️️️
Л. Кинг
ГОЛ! 1:0!
Д. Аюнга
47'
46'
Желтая карточка
А. Морелос
46'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Г. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
31
Тревор Карсон
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
11
Джона Аюнга
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
11
Скотт Райт
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Сент-Миррен
13
Алекс Гогич
ОП
25
Кеану Баккус
ОП
8
Райан Флинн
ЦП
27
Иммон Брофи
ЦФ
21
Алекс Грейв
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
27
Петер Урминский
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
15
Джонли Ифеко
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
3-2-4
31
Карсон
5
О'Хара
17
Тансер
31
Галлахер
18
Данн
22
Фрэйзер
30
Мэйн
11
Килти
21
Эрхахон
11
Аюнга
4-2-3-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
38
Кинг
6
Сэндс
3
Баришич
6
Ландстрем
18
Камара
77
Кент
10
Тилльман
11
Райт
9
Морелос
22
Стрейн
13
Гогич
13
Гогич
22
Стрейн
11
Килти
25
Баккус
25
Баккус
11
Килти
11
Аюнга
21
Грейв
21
Грейв
11
Аюнга
18
Камара
37
Эрфилд
37
Эрфилд
18
Камара
38
Кинг
8
Джек
8
Джек
38
Кинг
Остались в запасе
Сент-Миррен
Рейнджерс
8
Райан Флинн
ЦП
27
Иммон Брофи
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
27
Петер Урминский
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
33
Джон МакЛафлин
ВР
15
Джонли Ифеко
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
8
Райан Флинн
ЦП
27
Иммон Брофи
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
27
Петер Урминский
ЦФ
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
15
Джонли Ифеко
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Сент-Миррен - Рейнджерс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
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