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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Хиберниан
Сент-Миррен - Хиберниан: обзор матча 27 августа 2022
Сент-Миррен
27.08.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Хиберниан
6'
К. Баккус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Хиберниан
90'
+3
Желтая карточка
П. Хэнлон
87'
Замена
Л. Миллер
️️️️
К. Кадден
Замена
А. Гогич
️️️️
И. Эрхахон
79'
Замена
Г. Килти
️️️️
К. Мэйн
76'
70'
Замена
Э. Хендерсон
️️️️
Д. Кэмпбелл
69'
Замена
Л. Стивенсон
️️️️
М. Чабрая
Замена
И. Брофи
️️️️
Д. Аюнга
67'
Желтая карточка
Д. Аюнга
33'
15'
Желтая карточка
Э. Йуан
13'
Желтая карточка
Д. Ньюэлл
ГОЛ! 1:0!
К. Баккус
Пас отдал
Р. Стрейн
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
31
Тревор Карсон
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
25
Кеану Баккус
ОП
30
Кертис Мэйн
ЦФ
11
Джона Аюнга
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
18
Чарльз Данн
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
27
Кристиан Доидж
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
10
Мартин Бойл
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Сент-Миррен
13
Алекс Гогич
ОП
27
Петер Урминский
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
9
Киран Оффорд
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
21
Алекс Грейв
ЦФ
Хиберниан
1
Райан Шофилд
ВР
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
20
Эван Хендерсон
АП
80
Жаир Тавареш
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
21
Momodou Bojang
ЦФ
3-3-4
31
Карсон
22
Фрэйзер
31
Галлахер
5
О'Хара
2
Тейт
25
Баккус
22
Стрейн
30
Мэйн
18
Данн
21
Эрхахон
11
Аюнга
3-2-5
1
Маршалл
5
Портеус
4
Хэнлон
5
Чабрая
11
Ньюэлл
28
Кадден
27
Доидж
10
Бойл
32
Кэмпбелл
31
Дойл-Хейз
27
Йуан
21
Эрхахон
13
Гогич
13
Гогич
21
Эрхахон
30
Мэйн
11
Килти
11
Килти
30
Мэйн
11
Аюнга
27
Брофи
27
Брофи
11
Аюнга
28
Кадден
12
Миллер
12
Миллер
28
Кадден
5
Чабрая
16
Стивенсон
16
Стивенсон
5
Чабрая
32
Кэмпбелл
20
Хендерсон
20
Хендерсон
32
Кэмпбелл
Остались в запасе
Сент-Миррен
Хиберниан
27
Петер Урминский
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
9
Киран Оффорд
ЦФ
21
Алекс Грейв
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
1
Райан Шофилд
ВР
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
80
Жаир Тавареш
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
21
Momodou Bojang
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
9
Киран Оффорд
ЦФ
21
Алекс Грейв
ЦФ
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
80
Жаир Тавареш
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
21
Momodou Bojang
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Сент-Миррен - Хиберниан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
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