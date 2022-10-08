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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Сент-Миррен
Рейнджерс - Сент-Миррен: обзор матча 08 октября 2022
Рейнджерс
08.10.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
4 : 0
Завершен
Сент-Миррен
4'
А. Чолак
30'
Д. Тавернье (П)
73'
А. Чолак
90+1'
Ф. Сакала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Сент-Миррен
ГОЛ! 4:0!
Ф. Сакала
90'
+1
Замена
Г. Камара
️️️️
Р. Джек
83'
Замена
А. Морелос
️️️️
А. Чолак
78'
Замена
Р. Йилмаз
️️️️
Б. Баришич
78'
74'
Замена
Р. Тейт
️️️️
С. Тансер
ГОЛ! 3:0!
А. Чолак
Пас отдал
Ф. Сакала
73'
69'
Желтая карточка
Ч. Данн
65'
Замена
Г. Килти
️️️️
А. Грейв
Замена
Р. Кент
️️️️
Р. Матондо
63'
38'
Желтая карточка
К. Мэйн
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Тавернье
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Чолак
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Сент-Миррен
31
Тревор Карсон
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
25
Кеану Баккус
ОП
18
Чарльз Данн
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
21
Алекс Грейв
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
11
Скотт Райт
ЛВ
18
Глен Камара
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Сент-Миррен
2
Ричард Тейт
ЦЗ
26
Люк Кенни
ЦЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЦП
8
Райан Флинн
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
27
Петер Урминский
ЦФ
4-3-1-2
1
МакГрегор
3
Баришич
6
Голдсон
6
Дэвис
2
Тавернье
6
Ландстрем
8
Джек
37
Эрфилд
39
Матондо
14
Чолак
10
Сакала
4-2-4
31
Карсон
17
Тансер
5
О'Хара
22
Фрэйзер
31
Галлахер
13
Гогич
25
Баккус
21
Грейв
30
Мэйн
21
Эрхахон
18
Данн
39
Матондо
77
Кент
77
Кент
39
Матондо
3
Баришич
33
Йилмаз
33
Йилмаз
3
Баришич
8
Джек
18
Камара
18
Камара
8
Джек
14
Чолак
9
Морелос
9
Морелос
14
Чолак
17
Тансер
2
Тейт
2
Тейт
17
Тансер
21
Грейв
11
Килти
11
Килти
21
Грейв
Остались в запасе
Рейнджерс
Сент-Миррен
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
10
Малик Тилльман
АП
11
Скотт Райт
ЛВ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
26
Люк Кенни
ЦЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЦП
8
Райан Флинн
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
27
Петер Урминский
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
10
Малик Тилльман
АП
11
Скотт Райт
ЛВ
Остались в запасе
26
Люк Кенни
ЦЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЦП
8
Райан Флинн
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
27
Петер Урминский
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Рейнджерс - Сент-Миррен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
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