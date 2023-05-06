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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Сент-Миррен
Хиберниан - Сент-Миррен: обзор матча 06 мая 2023
Хиберниан
06.05.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 1 тур
2 : 1
Завершен
Сент-Миррен
5'
Э. Йуан
23'
У. Фиш
65'
А. Грейв
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Сент-Миррен
Замена
Л. Миллер
️️️️
К. Кадден
90'
+1
Желтая карточка
Д. Ньюэлл
86'
Желтая карточка
Л. Стивенсон
84'
82'
Замена
Л. Джеймисон
️️️️
А. Грейв
65'
ГОЛ! 2:1!
А. Грейв
Пас отдал
К. Мэйн
57'
Желтая карточка
К. Баккус
46'
Замена
К. Баккус
️️️️
Д. Галлахер
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
Д. Дойл-Хейз
30'
ГОЛ! 2:0!
У. Фиш
Пас отдал
Д. Ньюэлл
23'
ГОЛ! 1:0!
Э. Йуан
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
28
Крис Кадден
ПП
27
Элье Йуан
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Сент-Миррен
31
Тревор Карсон
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
17
Скотт Тансер
ЛЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
13
Алекс Гогич
ОП
11
Грег Килти
ЦП
21
Алекс Грейв
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Хиберниан
13
Murray Johnson
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
20
Эван Хендерсон
АП
13
Гарри МакКирди
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
5
Джо Шонесси
ЦЗ
26
Люк Кенни
ЦЗ
25
Кеану Баккус
ОП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
8
Райан Флинн
ЦП
9
Киран Оффорд
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
4-4-2
1
Маршалл
16
Стивенсон
2
Фиш
4
Хэнлон
4
Иган-Райли
8
Джегго
31
Дойл-Хейз
11
Ньюэлл
28
Кадден
15
Нисбет
27
Йуан
3-3-1-2
31
Карсон
18
Данн
31
Галлахер
5
О'Хара
22
Фрэйзер
13
Гогич
17
Тансер
11
Килти
30
Мэйн
21
Грейв
28
Кадден
12
Миллер
12
Миллер
28
Кадден
31
Дойл-Хейз
32
Кэмпбелл
32
Кэмпбелл
31
Дойл-Хейз
31
Галлахер
25
Баккус
25
Баккус
31
Галлахер
21
Грейв
22
Джеймисон
22
Джеймисон
21
Грейв
Остались в запасе
Хиберниан
Сент-Миррен
13
Murray Johnson
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
20
Эван Хендерсон
АП
13
Гарри МакКирди
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
27
Петер Урминский
ВР
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
5
Джо Шонесси
ЦЗ
26
Люк Кенни
ЦЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
8
Райан Флинн
ЦП
9
Киран Оффорд
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
13
Murray Johnson
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
20
Эван Хендерсон
АП
13
Гарри МакКирди
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
5
Джо Шонесси
ЦЗ
26
Люк Кенни
ЦЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
8
Райан Флинн
ЦП
9
Киран Оффорд
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Хиберниан - Сент-Миррен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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