Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Росс Каунти
Сент-Миррен - Росс Каунти: обзор матча 13 августа 2022
Сент-Миррен
13.08.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Росс Каунти
51'
Р. Тейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Росс Каунти
Замена
А. Грейв
️️️️
Д. Аюнга
90'
+2
Замена
Р. Флинн
️️️️
И. Эрхахон
87'
86'
Замена
Б. Патон
️️️️
Д. Симс
Желтая карточка
М. Фрэйзер
77'
77'
Замена
Я. Дханда
️️️️
Д. Канкола
Замена
М. О'Хара
️️️️
Г. Килти
69'
Замена
И. Брофи
️️️️
К. Мэйн
69'
59'
Замена
К. Олаигбе
️️️️
Д. Ивула
ГОЛ! 1:0!
Р. Тейт
Пас отдал
Д. Аюнга
51'
46'
Замена
Д. Хармон
️️️️
Б. Паррингтон
46'
Замена
Д. Уайт
️️️️
Д. Самуэль
8'
Желтая карточка
Д. Болдуин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
31
Тревор Карсон
ВР
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
25
Кеану Баккус
ОП
21
Итан Эрхахон
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
11
Джона Аюнга
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
18
Чарльз Данн
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
18
Давид Канкола
ЦП
11
Джошуа Симс
ЦП
20
Джек Болдуин
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
11
Овура Эдвардс
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
18
Росс Каллахан
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
22
Каллум Джонсон
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Сент-Миррен
26
Люк Кенни
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
20
Тойоси Олусанья
ПВ
27
Петер Урминский
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
21
Алекс Грейв
ЦФ
9
Киран Оффорд
ЦФ
Росс Каунти
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
6
Бен Патон
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
31
Ян Дханда
АП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
3
Джордж Хармон
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
11
Казим Олаигбе
ЦФ
3-1-5
31
Карсон
22
Фрэйзер
2
Тейт
22
Стрейн
25
Баккус
5
Шонесси
18
Данн
30
Мэйн
11
Аюнга
11
Килти
1-2-5
1
Лэйдлоу
14
Паррингтон
18
Канкола
11
Симс
11
Эдвардс
22
Джонсон
4
Яковитти
18
Каллахан
9
Самуэль
11
Килти
5
О'Хара
5
О'Хара
11
Килти
21
Эрхахон
8
Флинн
8
Флинн
21
Эрхахон
30
Мэйн
27
Брофи
27
Брофи
30
Мэйн
11
Аюнга
21
Грейв
21
Грейв
11
Аюнга
11
Симс
6
Патон
6
Патон
11
Симс
18
Канкола
31
Дханда
31
Дханда
18
Канкола
14
Паррингтон
3
Хармон
3
Хармон
14
Паррингтон
9
Самуэль
10
Уайт
10
Уайт
9
Самуэль
39
Ивула
11
Олаигбе
11
Олаигбе
39
Ивула
Остались в запасе
Сент-Миррен
Росс Каунти
26
Люк Кенни
ЦЗ
20
Тойоси Олусанья
ПВ
27
Петер Урминский
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
9
Киран Оффорд
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
26
Люк Кенни
ЦЗ
20
Тойоси Олусанья
ПВ
27
Петер Урминский
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
9
Киран Оффорд
ЦФ
Остались в запасе
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Сент-Миррен - Росс Каунти
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
Сент-Миррен Парк
Новости команд
Все
Сент-Миррен
Росс Каунти
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
16
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
16
Первый тренер Жиркова: «У Юры великолепное чувство мяча и светлая голова»
2016.09.27 10:37
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+