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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Ливингстон
Сент-Миррен - Ливингстон: обзор матча 01 апреля 2023
Сент-Миррен
01.04.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Ливингстон
5'
М. О'Хара (П)
18'
Т. Уотт
42'
М. О'Хара (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Ливингстон
Замена
К. Оффорд
️️️️
К. Мэйн
90'
+1
Замена
С. Тансер
️️️️
Т. Смолл
84'
80'
Замена
Д. Брэндон
️️️️
М. Бойес
71'
Замена
Б. Андерсон
️️️️
A. Shinnie
Замена
Р. Флинн
️️️️
К. Баккус
68'
Замена
А. Грейв
️️️️
Т. Уотт
68'
67'
Желтая карточка
Н. Девлин
66'
Желтая карточка
К. Монтано
46'
Замена
С. Омеонга
️️️️
Д. Холт
46'
Замена
К. Монтано
️️️️
Д. Пенрис
Замена
Г. Килти
️️️️
М. О'Хара
46'
44'
Желтая карточка
Д. Холт
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. О'Хара
42'
ГОЛ! 2:0!
Т. Уотт
Пас отдал
К. Мэйн
18'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. О'Хара
5'
Желтая карточка
М. О'Хара
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
31
Тревор Карсон
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
5
Джо Шонесси
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
13
Алекс Гогич
ОП
25
Кеану Баккус
ОП
32
Тони Уотт
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
4
Морган Бойес
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
8
Джейсон Холт
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
7
Jon Nouble
ЦФ
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
8
Райан Флинн
ЦП
11
Грег Килти
ЦП
9
Киран Оффорд
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
21
Алекс Грейв
ЦФ
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
26
Кристиан Монтано
ЛВ
40
Стефан Омеонга
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
2
Джейми Брэндон
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
3-4-2
31
Карсон
18
Данн
5
Шонесси
5
О'Хара
11
Смолл
13
Гогич
25
Баккус
22
Стрейн
30
Мэйн
32
Уотт
3-2-2-1-2
30
Джордж
3
5
Фицуотер
4
Бойес
2
Девлин
29
Пенрис
8
Холт
22
8
Питтман
28
7
11
Смолл
17
Тансер
17
Тансер
11
Смолл
25
Баккус
8
Флинн
8
Флинн
25
Баккус
5
О'Хара
11
Килти
11
Килти
5
О'Хара
30
Мэйн
9
Оффорд
9
Оффорд
30
Мэйн
32
Уотт
21
Грейв
21
Грейв
32
Уотт
8
Холт
40
Омеонга
40
Омеонга
8
Холт
29
Пенрис
26
Монтано
26
Монтано
29
Пенрис
4
Бойес
2
Брэндон
2
Брэндон
4
Бойес
22
19
Андерсон
19
Андерсон
22
Остались в запасе
Сент-Миррен
Ливингстон
27
Петер Урминский
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
14
Jack Hamilton
ВР
10
Стефен Келли
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
16
Steven Elder
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
Остались в запасе
14
Jack Hamilton
ВР
10
Стефен Келли
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
16
Steven Elder
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Сент-Миррен - Ливингстон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Сент-Миррен Парк
Новости команд
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Сент-Миррен
Ливингстон
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2023.09.23 20:29
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2015.11.29 05:11
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2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
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Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
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