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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Сент-Джонстон
Сент-Миррен - Сент-Джонстон: обзор матча 09 ноября 2022
Сент-Миррен
09.11.2022, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Сент-Джонстон
42'
Г. Килти
81'
М. О'Хара
33'
Г. Кэри (П)
90+7'
Н. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Сент-Джонстон
90'
+7
ГОЛ! 2:2!
Н. Кларк
Желтая карточка
С. Тансер
90'
+5
Желтая карточка
М. О'Хара
90'
+3
90'
Желтая карточка
Р. МакГован
Замена
Д. Шонесси
️️️️
К. Мэйн
84'
Замена
А. Гогич
️️️️
Г. Килти
84'
84'
Замена
Д. Уотерспун
️️️️
Д. Браун
83'
Замена
Т. Бэйр
️️️️
Д. Райт
ГОЛ! 2:1!
М. О'Хара
Пас отдал
Г. Килти
81'
Замена
И. Брофи
️️️️
Д. Галлахер
76'
Замена
Д. Аюнга
️️️️
А. Грейв
75'
67'
Замена
А. Кроуфорд
️️️️
J. Murphy
64'
Замена
Л. Гордон
️️️️
К. Макленнан
63'
Желтая карточка
М. Хальберг
63'
Красная карточка
А. Митчелл
Желтая карточка
Т. Карсон
61'
Желтая карточка
Ч. Данн
54'
ГОЛ! 1:1!
Г. Килти
42'
41'
Желтая карточка
Г. Кэри
33'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Кэри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
31
Тревор Карсон
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
11
Грег Килти
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
21
Алекс Грейв
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Сент-Джонстон
31
Реми Мэттьюз
ВР
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
10
Грехэм Кэри
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
7
Дрей Райт
ПВ
11
Коннор Макленнан
ПВ
10
Ники Кларк
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Сент-Миррен
13
Алекс Гогич
ОП
8
Райан Флинн
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
27
Петер Урминский
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
11
Джона Аюнга
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
21
Али Кроуфорд
ЦП
3
Tony Gallacher
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
3-2-4
31
Карсон
5
О'Хара
31
Галлахер
17
Тансер
18
Данн
22
Фрэйзер
11
Килти
21
Грейв
30
Мэйн
21
Эрхахон
4-2-2-2
31
Мэттьюз
5
МакГован
4
Консидайн
2
Браун
15
Митчелл
5
Хальберг
10
Кэри
11
Макленнан
7
Райт
15
10
Кларк
11
Килти
13
Гогич
13
Гогич
11
Килти
30
Мэйн
5
Шонесси
5
Шонесси
30
Мэйн
31
Галлахер
27
Брофи
27
Брофи
31
Галлахер
21
Грейв
11
Аюнга
11
Аюнга
21
Грейв
11
Макленнан
4
Гордон
4
Гордон
11
Макленнан
2
Браун
10
Уотерспун
10
Уотерспун
2
Браун
15
21
Кроуфорд
21
Кроуфорд
15
7
Райт
9
Бэйр
9
Бэйр
7
Райт
Остались в запасе
Сент-Миррен
Сент-Джонстон
8
Райан Флинн
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
27
Петер Урминский
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
12
Elliot Parish
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
3
Tony Gallacher
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
8
Райан Флинн
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
27
Петер Урминский
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
3
Tony Gallacher
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Сент-Миррен - Сент-Джонстон
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Миррен Парк
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Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
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2
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