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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Сент-Миррен
Данди Юнайтед - Сент-Миррен: обзор матча 20 августа 2022
Данди Юнайтед
20.08.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Сент-Миррен
40'
К. Мэйн
51'
К. Мэйн
90+1'
А. Грейв
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди Юнайтед - Сент-Миррен
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
А. Грейв
Пас отдал
И. Брофи
90'
Желтая карточка
М. О'Хара
86'
Замена
А. Грейв
️️️️
К. Мэйн
Желтая карточка
M. Anim Cudjoe
79'
77'
Замена
И. Брофи
️️️️
Д. Аюнга
72'
Замена
Г. Килти
️️️️
К. Баккус
Желтая карточка
Д. Левитт
66'
Замена
Н. Кларк
️️️️
Т. Уотт
61'
Замена
И. Нисканен
️️️️
А. Бехич
61'
51'
ГОЛ! 0:2!
К. Мэйн
Замена
M. Anim Cudjoe
️️️️
Д. МакГрат
46'
40'
ГОЛ! 0:1!
К. Мэйн
35'
Желтая карточка
К. Баккус
Желтая карточка
А. Бехич
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
32
Тони Уотт
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Сент-Миррен
31
Тревор Карсон
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
25
Кеану Баккус
ОП
11
Джона Аюнга
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
18
Чарльз Данн
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
2
Kieran Freeman
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
9
Киран Оффорд
ЦФ
21
Алекс Грейв
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
2-1-1-5
22
Эрикссон
16
Бехич
4
63
Левитт
17
МакГрат
45
33
25
Эдвардс
6
Харкс
26
Флетчер
3-3-4
31
Карсон
22
Фрэйзер
5
О'Хара
2
Тейт
22
Стрейн
25
Баккус
31
Галлахер
18
Данн
21
Эрхахон
30
Мэйн
11
Аюнга
17
МакГрат
58
58
17
МакГрат
16
Бехич
21
Нисканен
21
Нисканен
16
Бехич
32
Уотт
10
Кларк
10
Кларк
32
Уотт
11
Аюнга
27
Брофи
27
Брофи
11
Аюнга
30
Мэйн
21
Грейв
21
Грейв
30
Мэйн
25
Баккус
11
Килти
11
Килти
25
Баккус
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Сент-Миррен
1
Mark Birighitti
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
2
Kieran Freeman
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
27
Петер Урминский
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
9
Киран Оффорд
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
1
Mark Birighitti
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
2
Kieran Freeman
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
9
Киран Оффорд
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Данди Юнайтед - Сент-Миррен
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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