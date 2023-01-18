Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Сент-Миррен
Селтик - Сент-Миррен: обзор матча 18 января 2023
Селтик
18.01.2023, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
4 : 0
Завершен
Сент-Миррен
15'
Л. Абада
35'
К. Фурухаси
53'
К. Фурухаси
86'
Д. Тернбулл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Сент-Миррен
ГОЛ! 4:0!
Д. Тернбулл
Пас отдал
А. Муй
86'
84'
Замена
Р. Флинн
️️️️
Р. Стрейн
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
Жота
79'
Замена
Д. Маэда
️️️️
К. Фурухаси
79'
Замена
А. Муй
️️️️
Р. Хатате
70'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
М. О'Райли
70'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Л. Абада
69'
62'
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
Ч. Данн
61'
Замена
А. Грейв
️️️️
Д. Аюнга
ГОЛ! 3:0!
К. Фурухаси
Пас отдал
Жота
53'
ГОЛ! 2:0!
К. Фурухаси
Пас отдал
Р. Хатате
35'
ГОЛ! 1:0!
Л. Абада
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
7
Жота
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Сент-Миррен
31
Тревор Карсон
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
17
Скотт Тансер
ЛЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
5
Джо Шонесси
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
13
Алекс Гогич
ОП
25
Кеану Баккус
ОП
21
Итан Эрхахон
ЦП
11
Джона Аюнга
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
24
Томоки Ивата
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
26
Люк Кенни
ЦЗ
8
Райан Флинн
ЦП
30
Фрейзер Тэйлор
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
3
Ричард Тэйлор
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
21
Алекс Грейв
ЦФ
4-3-3
1
Харт
2
Джонстон
4
Кобаяси
15
Старфельт
18
Юранович
33
О'Райли
42
МакГрегор
5
Хатате
7
Жота
7
Фурухаси
11
Абада
3-4-1-2
31
Карсон
18
Данн
31
Галлахер
5
Шонесси
22
Стрейн
13
Гогич
25
Баккус
17
Тансер
21
Эрхахон
30
Мэйн
11
Аюнга
11
Абада
49
Форрест
49
Форрест
11
Абада
7
Жота
29
Хакшабанович
29
Хакшабанович
7
Жота
33
О'Райли
14
Тернбулл
14
Тернбулл
33
О'Райли
5
Хатате
13
Муй
13
Муй
5
Хатате
7
Фурухаси
38
Маэда
38
Маэда
7
Фурухаси
22
Стрейн
8
Флинн
8
Флинн
22
Стрейн
18
Данн
3
Тэйлор
3
Тэйлор
18
Данн
11
Аюнга
21
Грейв
21
Грейв
11
Аюнга
Остались в запасе
Селтик
Сент-Миррен
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
27
Петер Урминский
ВР
26
Люк Кенни
ЦЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ЦП
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
26
Люк Кенни
ЦЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Селтик - Сент-Миррен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
Новости команд
Все
Селтик
Сент-Миррен
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:27
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:27
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+