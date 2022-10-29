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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Сент-Миррен
Хиберниан - Сент-Миррен: обзор матча 29 октября 2022
Хиберниан
29.10.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
3 : 0
Завершен
Сент-Миррен
45+4'
М. Бойл (П)
63'
Н. Кухаревич
67'
Э. Хендерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Сент-Миррен
81'
Замена
J. Henderson
️️️️
Ч. Данн
Замена
У. Фиш
️️️️
Р. Портеус
79'
Замена
Э. Йуан
️️️️
Н. Кухаревич
79'
Замена
Л. Стивенсон
️️️️
М. Чабрая
78'
72'
Желтая карточка
Ч. Данн
72'
Замена
Р. Флинн
️️️️
Р. Стрейн
72'
Замена
Г. Килти
️️️️
К. Баккус
Желтая карточка
Р. Портеус
71'
70'
Замена
А. Грейв
️️️️
Д. Аюнга
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
Э. Хендерсон
68'
ГОЛ! 3:0!
Э. Хендерсон
67'
ГОЛ! 2:0!
Н. Кухаревич
Пас отдал
Э. Хендерсон
63'
Желтая карточка
Д. Маршалл
49'
46'
Замена
Д. Шонесси
️️️️
Р. Тейт
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Бойл
45'
+4
45'
+3
Желтая карточка
Р. Тейт
38'
Желтая карточка
А. Гогич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
28
Крис Кадден
ПП
10
Мартин Бойл
ПВ
33
Роки Бушири
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Сент-Миррен
31
Тревор Карсон
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
13
Алекс Гогич
ОП
25
Кеану Баккус
ОП
21
Итан Эрхахон
ЦФ
11
Джона Аюнга
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Хиберниан
1
Райан Шофилд
ВР
2
Уильям Фиш
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
52
Мюррей Эйкен
ЦП
80
Жаир Тавареш
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Сент-Миррен
26
Люк Кенни
ЦЗ
8
Райан Флинн
ЦП
27
Иммон Брофи
ЦФ
21
Алекс Грейв
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
27
Петер Урминский
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Маршалл
5
Чабрая
4
Хэнлон
5
Портеус
42
Кенне
11
Ньюэлл
28
Кадден
20
Хендерсон
10
Бойл
9
Кухаревич
33
Бушири
3-4-3
31
Карсон
22
Стрейн
2
Тейт
5
О'Хара
22
Фрэйзер
13
Гогич
25
Баккус
18
Данн
30
Мэйн
11
Аюнга
21
Эрхахон
5
Портеус
2
Фиш
2
Фиш
5
Портеус
5
Чабрая
16
Стивенсон
16
Стивенсон
5
Чабрая
20
Хендерсон
32
Кэмпбелл
32
Кэмпбелл
20
Хендерсон
9
Кухаревич
27
Йуан
27
Йуан
9
Кухаревич
22
Стрейн
8
Флинн
8
Флинн
22
Стрейн
11
Аюнга
21
Грейв
21
Грейв
11
Аюнга
25
Баккус
11
Килти
11
Килти
25
Баккус
18
Данн
17
17
18
Данн
2
Тейт
5
Шонесси
5
Шонесси
2
Тейт
Остались в запасе
Хиберниан
Сент-Миррен
1
Райан Шофилд
ВР
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
52
Мюррей Эйкен
ЦП
80
Жаир Тавареш
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
26
Люк Кенни
ЦЗ
27
Иммон Брофи
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
27
Петер Урминский
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
52
Мюррей Эйкен
ЦП
80
Жаир Тавареш
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Остались в запасе
26
Люк Кенни
ЦЗ
27
Иммон Брофи
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
27
Петер Урминский
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Хиберниан - Сент-Миррен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
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