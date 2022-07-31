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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Мазервелл
Сент-Миррен - Мазервелл: обзор матча 31 июля 2022
Сент-Миррен
31.07.2022, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Мазервелл
42'
К. ван Веен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Мазервелл
85'
Замена
B. Mugabi
️️️️
К. ван Веен
Желтая карточка
Д. Аюнга
84'
84'
Желтая карточка
B. Maguire
82'
Красная карточка
Р. Лами
Замена
J. Henderson
️️️️
Р. Стрейн
73'
67'
Замена
J. Efford
️️️️
Д. Моррис
64'
Желтая карточка
Ш. Госс
Замена
К. Мэйн
️️️️
А. Грейв
61'
Замена
Р. Тейт
️️️️
С. Тансер
52'
Желтая карточка
К. Баккус
47'
Замена
Р. Флинн
️️️️
М. О'Хара
46'
45'
+1
Желтая карточка
С. О'Доннелл
Желтая карточка
С. Тансер
42'
42'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. ван Веен
19'
Замена
С. О'Доннелл
️️️️
П. МакГинн
Желтая карточка
Р. Стрейн
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
31
Тревор Карсон
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
25
Кеану Баккус
ОП
21
Алекс Грейв
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
18
Чарльз Данн
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
11
Джона Аюнга
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
16
Блэйр Спиттал
ЦП
29
Коннор Шилдс
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
23
Джош Моррис
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Сент-Миррен
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
9
Киран Оффорд
ЦФ
27
Петер Урминский
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Мазервелл
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
26
Росс Тирни
ЦП
12
Scott Fox
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
4-1-5
31
Карсон
31
Галлахер
5
О'Хара
17
Тансер
22
Стрейн
25
Баккус
5
Шонесси
11
Аюнга
21
Эрхахон
18
Данн
21
Грейв
3-1-5
31
Келли
16
МакГинн
5
Лами
22
16
Спиттал
15
99
ван Веен
16
Госс
23
Моррис
33
17
Тансер
2
Тейт
2
Тейт
17
Тансер
22
Стрейн
17
17
22
Стрейн
5
О'Хара
8
Флинн
8
Флинн
5
О'Хара
21
Грейв
30
Мэйн
30
Мэйн
21
Грейв
99
ван Веен
15
15
99
ван Веен
16
МакГинн
2
О'Доннелл
2
О'Доннелл
16
МакГинн
23
Моррис
28
28
23
Моррис
Остались в запасе
Сент-Миррен
Мазервелл
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
9
Киран Оффорд
ЦФ
27
Петер Урминский
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
26
Росс Тирни
ЦП
12
Scott Fox
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
9
Киран Оффорд
ЦФ
27
Петер Урминский
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Остались в запасе
26
Росс Тирни
ЦП
12
Scott Fox
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Сент-Миррен - Мазервелл
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
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