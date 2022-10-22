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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Данди Юнайтед
Сент-Миррен - Данди Юнайтед: обзор матча 22 октября 2022
Сент-Миррен
22.10.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Данди Юнайтед
41'
К. Эрикссон (АГ)
83'
А. Грейв
58'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Данди Юнайтед
Замена
Р. Флинн
️️️️
И. Эрхахон
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
А. Грейв
Пас отдал
И. Эрхахон
83'
Замена
А. Грейв
️️️️
Д. Аюнга
79'
58'
ГОЛ! 1:1!
С. Флетчер
Пас отдал
Т. Уотт
Желтая карточка
И. Эрхахон
57'
54'
Замена
С. Флетчер
️️️️
И. Нисканен
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Эрикссон
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
31
Тревор Карсон
ВР
5
Марк О'Хара
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
13
Алекс Гогич
ОП
25
Кеану Баккус
ОП
30
Кертис Мэйн
ЦФ
11
Джона Аюнга
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
18
Чарльз Данн
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
17
Джейми МакГрат
АП
45
Glenn Middleton
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Сент-Миррен
26
Люк Кенни
ЦЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЦП
21
Алекс Грейв
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
27
Петер Урминский
ЦФ
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
29
Miller Thomson
ЦП
6
Ross Graham
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
4-2-4
31
Карсон
5
О'Хара
2
Тейт
22
Фрэйзер
22
Стрейн
13
Гогич
25
Баккус
30
Мэйн
18
Данн
21
Эрхахон
11
Аюнга
3-1-5
22
Эрикссон
33
10
16
Бехич
17
МакГрат
45
32
Уотт
21
Нисканен
33
25
Эдвардс
11
Аюнга
21
Грейв
21
Грейв
11
Аюнга
21
Эрхахон
8
Флинн
8
Флинн
21
Эрхахон
21
Нисканен
26
Флетчер
26
Флетчер
21
Нисканен
Остались в запасе
Сент-Миррен
Данди Юнайтед
26
Люк Кенни
ЦЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЦП
27
Иммон Брофи
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
27
Петер Урминский
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
1
Mark Birighitti
ВР
29
Miller Thomson
ЦП
6
Ross Graham
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
26
Люк Кенни
ЦЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЦП
27
Иммон Брофи
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
27
Петер Урминский
ЦФ
Остались в запасе
1
Mark Birighitti
ВР
29
Miller Thomson
ЦП
6
Ross Graham
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Сент-Миррен - Данди Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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Сент-Миррен
Данди Юнайтед
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