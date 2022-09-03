Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Сент-Миррен
Сент-Джонстон - Сент-Миррен: обзор матча 03 сентября 2022
Сент-Джонстон
03.09.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Сент-Миррен
26'
Н. Кларк
66'
Д. Райт
85'
Г. Кэри (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Сент-Миррен
85'
Желтая карточка
М. Фрэйзер
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Г. Кэри
85'
Замена
Л. Гордон
️️️️
М. Хальберг
83'
82'
Желтая карточка
Д. Галлахер
82'
Желтая карточка
Д. Аюнга
Замена
К. Макленнан
️️️️
Н. Кларк
77'
Замена
Т. Бэйр
️️️️
С. Мэй
77'
Замена
Д. Филлипс
️️️️
J. Murphy
77'
70'
Замена
А. Грейв
️️️️
И. Эрхахон
ГОЛ! 2:0!
Д. Райт
Пас отдал
А. Монтгомери
66'
59'
Замена
И. Брофи
️️️️
К. Мэйн
59'
Замена
J. Henderson
️️️️
Р. Стрейн
59'
Замена
С. Тансер
️️️️
Р. Тейт
58'
Желтая карточка
И. Эрхахон
Желтая карточка
Г. Кэри
33'
30'
Желтая карточка
Ч. Данн
ГОЛ! 1:0!
Н. Кларк
Пас отдал
С. Мэй
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
31
Реми Мэттьюз
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
5
Райан МакГован
ЦЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
10
Грехэм Кэри
ЦП
15
Jamie Murphy
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Сент-Миррен
31
Тревор Карсон
ВР
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
25
Кеану Баккус
ОП
11
Джона Аюнга
ЦФ
18
Чарльз Данн
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
21
Али Кроуфорд
ЦФ
8
Даниэль Филлипс
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Сент-Миррен
17
Скотт Тансер
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
27
Иммон Брофи
ЦФ
27
Петер Урминский
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
21
Алекс Грейв
ЦФ
3-2-1-4
31
Мэттьюз
15
Митчелл
4
Консидайн
5
Хальберг
3
Монтгомери
5
МакГован
10
Кэри
15
17
Мэй
10
Кларк
7
Райт
3-3-4
31
Карсон
31
Галлахер
5
О'Хара
2
Тейт
22
Стрейн
25
Баккус
22
Фрэйзер
30
Мэйн
21
Эрхахон
18
Данн
11
Аюнга
5
Хальберг
4
Гордон
4
Гордон
5
Хальберг
15
8
Филлипс
8
Филлипс
15
10
Кларк
11
Макленнан
11
Макленнан
10
Кларк
17
Мэй
9
Бэйр
9
Бэйр
17
Мэй
2
Тейт
17
Тансер
17
Тансер
2
Тейт
30
Мэйн
27
Брофи
27
Брофи
30
Мэйн
22
Стрейн
17
17
22
Стрейн
21
Эрхахон
21
Грейв
21
Грейв
21
Эрхахон
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Сент-Миррен
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
21
Али Кроуфорд
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
13
Алекс Гогич
ОП
27
Петер Урминский
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
21
Али Кроуфорд
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Гогич
ОП
27
Петер Урминский
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Сент-Джонстон - Сент-Миррен
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
Новости команд
Все
Сент-Джонстон
Сент-Миррен
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+