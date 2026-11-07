Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 75 тыс

Диего Чурин - статистика

Атлетико Сармиенто
1 декабря 1989 (36)
#9 | Нападающий
187 см
Аргентина
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Был в запасе
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Был в запасе
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Был в запасе
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико Гойяненсе
32
8
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Америка Минейро
1 : 1
13.11.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 82'
17'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
2 : 3
03.11.2022
Сантос
1' - 90'
29'
60'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
2 : 1
28.10.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 0
24.10.2022
Сеара
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Жувентуде
1 : 1
17.10.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 1
11.10.2022
Палмейрас
1' - 83'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 2
06.10.2022
Флуминенсе
1' - 90'
45'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Аваи
1 : 2
02.10.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 83'
39'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коринтианс
2 : 1
29.09.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
20.09.2022
Интернасьонал
1' - 90'
64'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коритиба
2 : 0
11.09.2022
Атлетико Гойяненсе
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 2
05.09.2022
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 1
22.08.2022
Куяба
1' - 85'
34'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Атлетико Гойяненсе
2 : 1
07.08.2022
Брагантино
46' - 90'
60'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Фламенго
4 : 1
31.07.2022
Атлетико Гойяненсе
64' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
25.07.2022
Америка Минейро
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 1
21.07.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
18.07.2022
Форталеза
1' - 68'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Сантос
1 : 0
11.07.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
03.07.2022
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сеара
1 : 1
27.06.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 83'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Палмейрас
4 : 2
17.06.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 90'
29, 79'
39'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Флуминенсе
0 : 2
12.06.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 63'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Атлетико Гойяненсе
2 : 1
09.06.2022
Аваи
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
05.06.2022
Коринтианс
1' - 77'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Интернасьонал
1 : 1
31.05.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 90'
79'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Гойяненсе
2 : 0
21.05.2022
Коритиба
65' - 90'
67'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
15.05.2022
Атлетико Гойяненсе
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
08.05.2022
Гойас
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Куяба
1 : 1
01.05.2022
Атлетико Гойяненсе
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 1
25.04.2022
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Брагантино
4 : 0
18.04.2022
Атлетико Гойяненсе
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 1
10.04.2022
Фламенго
82' - 90'
Главные новости
Галактионов покинул «Локо», «Краснодар» разгромил ЦСКА, Максименко снова удалили. Главное за неделю
01:36
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
01:23
1
Стала известна реакция Винисиуса на потерю места в основе «Реала»
01:01
1
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
00:56
1
ФотоМаксименко – третий вратарь в истории РПЛ, получивший две красные за сезон
Вчера, 23:51
4
Генич назвал трех кандидатов на пост главного тренера «Локомотива»
Вчера, 23:36
5
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
Вчера, 23:25
5
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
Вчера, 23:21
5
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
Вчера, 22:41
6
Семак отреагировал на решение Карпина не вызывать Соболева в сборную
Вчера, 22:19
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+