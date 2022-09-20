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    Диего Чурин - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Диего
    Фамилия Чурин
    Команда Атлетико Гойяненсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 декабря 1989 (33 года)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико Гойяненсе 32 8 1 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -82' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    17'
    03.11.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 2:3 Сантос (Сан-Паулу)
    29' 60'
    28.10.2022 1' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    24.10.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:0 Сеара (Форталеза)
    17.10.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    11.10.2022 1' -83' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    06.10.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 3:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    45'
    02.10.2022 1' -83' Аваи (Флорианополис) 1:2 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    39'
    29.09.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    90'
    20.09.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    64'
    11.09.2022 46' -90' Коритиба (Коритиба) 2:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    05.09.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    22.08.2022 1' -85' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Куяба (Куяба)
    34'
    07.08.2022 46' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 2:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    60'
    31.07.2022 64' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    25.07.2022 72' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    21.07.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 4:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    18.07.2022 1' -68' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Форталеза (Форталеза)
    11.07.2022 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    03.07.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:2 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    27.06.2022 1' -83' Сеара (Форталеза) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    17.06.2022 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 4:2 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    29' 79' 39'
    12.06.2022 1' -63' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:2 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    09.06.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 2:1 Аваи (Флорианополис)
    05.06.2022 1' -77' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    31.05.2022 1' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    79'
    21.05.2022 65' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 2:0 Коритиба (Коритиба)
    67'
    15.05.2022 85' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    08.05.2022 46' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Гойас (Гояния)
    01.05.2022 75' -90' Куяба (Куяба) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    25.04.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    18.04.2022 46' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 4:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    10.04.2022 82' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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