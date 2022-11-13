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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Атлетико Гойяненсе
Америка Минейро - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 13 ноября 2022
Америка Минейро
13.11.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 38 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Гойяненсе
45+7'
Э.
17'
D.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Атлетико Гойяненсе
85'
Желтая карточка
Э. Фернандо
82'
Замена
Келвин
️️️️
Д. Чурин
82'
Замена
Рхалдней
️️️️
D.
77'
Замена
Айртон
️️️️
Л. Фернандо
Замена
P.
️️️️
R. Cáceres
73'
Замена
Д. Авелар
️️️️
М. Лопес
70'
Желтая карточка
Жуниньо
62'
59'
Желтая карточка
Жоржиньо
Замена
В. Паулиста
️️️️
Э.
58'
Замена
J. Pablo Ramírez
️️️️
Але
58'
Замена
Матеузиньо
️️️️
Ф. Азеведо
46'
46'
Замена
Жоржиньо
️️️️
В. Рато
ГОЛ! 1:1!
Э.
Пас отдал
М. Бенитес
45'
+7
42'
Замена
Э. Фернандо
️️️️
Шейлон
Желтая карточка
Эвералдо
40'
39'
Красная карточка
В. Маранхао
Желтая карточка
Але
35'
17'
ГОЛ! 0:1!
D.
Пас отдал
Д. Чурин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
6
Марлон Лопес
ЛЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
8
Жуниньо
ОП
16
Але
АП
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Атлетико Гойяненсе
33
Ренан
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
34
Лукас Газал
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
5
Виллиан Маранхао
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
7
Шейлон
АП
9
Диего Чурин
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Америка Минейро
22
Данило Авелар
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
17
Матеузиньо
ЦП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
12
Airton
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
2
Patric
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
12
Pedro Paulo
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
4
Клаус
ЦЗ
11
Айртон
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
5
Рхалдней
ОП
17
Жоржиньо
АП
71
Келвин
ПВ
38
Лео Перейра
ПВ
2-1-2-5
6
Лопес
27
8
Жуниньо
11
Азеведо
16
Але
33
Эдер
19
Энрике
7
Бенитес
37
Эвералдо
13
Конти
3-2-1-2-2
33
Ренан
34
Газал
4
Вандерсон
12
Жефферсон
17
Фрейтас
5
Маранхао
19
Фернандо
10
Рато
7
Шейлон
23
9
Чурин
6
Лопес
22
Авелар
22
Авелар
6
Лопес
11
Азеведо
17
Матеузиньо
17
Матеузиньо
11
Азеведо
27
2
2
27
16
Але
10
10
16
Але
19
Энрике
9
Паулиста
9
Паулиста
19
Энрике
7
Шейлон
35
Фернандо
35
Фернандо
7
Шейлон
23
5
Рхалдней
5
Рхалдней
23
10
Рато
17
Жоржиньо
17
Жоржиньо
10
Рато
19
Фернандо
11
Айртон
11
Айртон
19
Фернандо
9
Чурин
71
Келвин
71
Келвин
9
Чурин
Остались в запасе
Америка Минейро
Атлетико Гойяненсе
2
Яго Майдана
ЦЗ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
12
Airton
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
12
Pedro Paulo
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
4
Клаус
ЦЗ
38
Лео Перейра
ПВ
Остались в запасе
2
Яго Майдана
ЦЗ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
12
Airton
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
Остались в запасе
12
Pedro Paulo
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
4
Клаус
ЦЗ
38
Лео Перейра
ПВ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Америка Минейро - Атлетико Гойяненсе
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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