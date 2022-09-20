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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал
Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал: обзор матча 20 сентября 2022
Атлетико Гойяненсе
20.09.2022, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 27 тур
1 : 2
Завершен
Интернасьонал
64'
Д. Чурин
28'
П. Энрике
35'
П. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал
85'
Замена
Р. Моледо
️️️️
Маурисио
Желтая карточка
Рикардиньо
82'
Замена
Рикардиньо
️️️️
А. Энрике
80'
77'
Желтая карточка
П. Энрике
77'
Замена
Давид
️️️️
П. Энрике
77'
Замена
B. Romero
️️️️
Алемао
69'
Замена
L.
️️️️
Эденилсон
69'
Замена
К. де Пена
️️️️
А. Патрик
ГОЛ! 1:2!
Д. Чурин
Пас отдал
Айртон
64'
Замена
М. Фрейтас
️️️️
Рхалдней
61'
Желтая карточка
Рхалдней
58'
Замена
Келвин
️️️️
Шейлон
46'
35'
ГОЛ! 0:2!
П. Энрике
Пас отдал
Маурисио
28'
ГОЛ! 0:1!
П. Энрике
Пас отдал
Алемао
10'
Желтая карточка
Ф. Бустос
Желтая карточка
Клаус
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
33
Ренан
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
34
Лукас Газал
ЦЗ
11
Айртон
ЛВ
5
Виллиан Маранхао
ОП
5
Рхалдней
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
7
Шейлон
АП
23
Dudu
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
6
Рене
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
6
Габриэль
ОП
88
Эденилсон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
7
Педро Энрике
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Атлетико Гойяненсе
12
Pedro Paulo
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
71
Келвин
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Интернасьонал
36
Тауан Лара
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
7
Давид
ЛВ
26
Эстевао
АП
4
Родриго Моледо
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
31
Braian Romero
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
2-1-1-3-3
33
Ренан
6
Энрике
34
Газал
5
Маранхао
5
Рхалдней
11
Айртон
7
Шейлон
10
Рато
9
Чурин
4
Клаус
23
4-1-1-1-3
13
Кейллер
14
Бустос
25
Меркадо
44
Витао
6
Рене
6
Габриэль
88
Эденилсон
10
Патрик
9
Алемао
18
Маурисио
7
Энрике
5
Рхалдней
17
Фрейтас
17
Фрейтас
5
Рхалдней
7
Шейлон
71
Келвин
71
Келвин
7
Шейлон
6
Энрике
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
6
Энрике
10
Патрик
14
де Пена
14
де Пена
10
Патрик
7
Энрике
7
Давид
7
Давид
7
Энрике
18
Маурисио
4
Моледо
4
Моледо
18
Маурисио
88
Эденилсон
28
28
88
Эденилсон
9
Алемао
31
31
9
Алемао
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Интернасьонал
12
Pedro Paulo
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
36
Тауан Лара
ЦЗ
26
Эстевао
АП
11
Тайсон
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
12
Pedro Paulo
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
Остались в запасе
36
Тауан Лара
ЦЗ
26
Эстевао
АП
11
Тайсон
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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