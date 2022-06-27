Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Атлетико Гойяненсе
Сеара - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 27 июня 2022
Сеара
27.06.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 14 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Гойяненсе
48'
Хайнер (АГ)
26'
Жоржиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сеара - Атлетико Гойяненсе
Замена
Клебер
️️️️
Лима
87'
84'
Замена
Шейлон
️️️️
Жоржиньо
83'
Замена
Риксон
️️️️
Д. Чурин
65'
Замена
В. Рато
️️️️
Айртон
64'
Желтая карточка
Айртон
50'
Желтая карточка
Р. Менезес
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Хайнер
48'
Замена
Эрик
️️️️
Ф. Собрал
46'
Замена
З. Роберто
️️️️
М. Пейшото
46'
Желтая карточка
Вина
39'
Желтая карточка
Мессиас
33'
26'
ГОЛ! 0:1!
Жоржиньо
Пас отдал
Айртон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
24
Мессиас
ЦЗ
25
Ричард
ОП
26
Ричардсон
ОП
45
Лима
ПВ
2
Нино Параиба
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
29
Вина
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
40
Рамон Менезес
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
11
Айртон
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
17
Жоржиньо
АП
16
Эдсон
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
Сеара
2
Michel
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
50
Vinícius Machado
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
27
Buiu
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
27
Луан Полли
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
2
Габриэль Нога
ЦЗ
18
Лукас Лима
ПЗ
17
Риксон
ОП
10
Веллингтон Рато
АП
7
Шейлон
АП
38
Лео Перейра
ПВ
16
Michel Custódio
ЦФ
1-2-1-5
24
Мессиас
25
Ричард
26
Ричардсон
45
Лима
91
Пачеко
99
Пейшото
29
Вина
88
Собрал
6
Отавио
3-2-1-2-2
1
Роналдо
2
Хайнер
40
Менезес
12
Жефферсон
17
Фрейтас
35
Фернандо
19
Фернандо
17
Жоржиньо
11
Айртон
9
Чурин
16
Эдсон
99
Пейшото
99
Зе Роберто
99
Зе Роберто
99
Пейшото
88
Собрал
33
Эрик
33
Эрик
88
Собрал
45
Лима
9
Клебер
9
Клебер
45
Лима
11
Айртон
10
Рато
10
Рато
11
Айртон
9
Чурин
17
Риксон
17
Риксон
9
Чурин
17
Жоржиньо
7
Шейлон
7
Шейлон
17
Жоржиньо
Остались в запасе
Сеара
Атлетико Гойяненсе
2
Michel
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
50
Vinícius Machado
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
27
Buiu
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
27
Луан Полли
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
2
Габриэль Нога
ЦЗ
18
Лукас Лима
ПЗ
38
Лео Перейра
ПВ
16
Michel Custódio
ЦФ
Остались в запасе
2
Michel
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
50
Vinícius Machado
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
27
Buiu
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
2
Габриэль Нога
ЦЗ
18
Лукас Лима
ПЗ
38
Лео Перейра
ПВ
16
Michel Custódio
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Сеара - Атлетико Гойяненсе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
Новости команд
Все
Сеара
Атлетико Гойяненсе
Стало известно, рассматривал ли «Спартак» кандидатуру Моцарта
2025.12.22 12:17
2
3 экс-игрока РПЛ стали чемпионами Бразилии
2025.12.04 09:04
«Сеара» – «Баия»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 3.00
2025.09.19 10:22
«Сеара» – «Брагантино»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 2.05
2025.08.15 20:14
«Интернасьонал» – «Сеара»: прогноз и ставки на матч 20 июля 2025 с коэффициентом 1.60
2025.07.19 09:37
Стало известно, рассматривал ли «Спартак» кандидатуру Моцарта
2025.12.22 12:17
2
3 экс-игрока РПЛ стали чемпионами Бразилии
2025.12.04 09:04
«Сеара» – «Баия»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 3.00
2025.09.19 10:22
«Сеара» – «Брагантино»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 2.05
2025.08.15 20:14
«Интернасьонал» – «Сеара»: прогноз и ставки на матч 20 июля 2025 с коэффициентом 1.60
2025.07.19 09:37
Тошич выделил самого талантливого игрока ЦСКА, с которым выступал
2024.10.18 11:02
3
Стало известно, интересовался ли ЦСКА возвращением Вагнера Лава
2024.06.25 12:21
40-летний Вагнер Лав перешел в новый клуб
2024.06.23 11:37
2
Вагнер Лав может сменить команду в 40 лет
2024.06.21 22:10
Агент Вагнера высказался о возможном возвращении игрока в ЦСКА
2024.06.12 17:45
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+