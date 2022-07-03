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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу
Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу: обзор матча 03 июля 2022
Атлетико Гойяненсе
03.07.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 15 тур
1 : 2
Завершен
Сан-Паулу
30'
М. Фрейтас (П)
24'
Лусиано (П)
62'
Лусиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу
90'
+9
Желтая карточка
Г. Невес
90'
+7
Замена
Эдер
️️️️
Х. Кальери
Желтая карточка
Эдсон
87'
Замена
Э. Фернандо
️️️️
В. Рато
82'
Замена
Риксон
️️️️
Г. Баральяс
82'
80'
Замена
П. Майя
️️️️
Р. Нестор
74'
Желтая карточка
Лусиано
74'
Замена
Э. Ригони
️️️️
Лусиано
Замена
А. Энрике
️️️️
Жефферсон
69'
62'
ГОЛ! 1:2!
Лусиано
54'
Желтая карточка
Лео
Желтая карточка
Шейлон
52'
46'
Замена
Рейналдо
️️️️
Велингтон
46'
Замена
Г. Невес
️️️️
Патрик
39'
Желтая карточка
Р. Нестор
37'
Желтая карточка
Велингтон
Желтая карточка
Жефферсон
35'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Фрейтас
30'
29'
Желтая карточка
Х. Кальери
28'
Желтая карточка
Д. Коста
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Лусиано
Желтая карточка
Г. Баральяс
23'
Желтая карточка
Р. Менезес
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
40
Рамон Менезес
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
11
Айртон
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
7
Шейлон
АП
16
Эдсон
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
Сан-Паулу
34
Велингтон
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
8
Патрик
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦФ
3
Лео
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Гойяненсе
27
Луан Полли
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
2
Габриэль Нога
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
18
Лукас Лима
ПЗ
17
Риксон
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
38
Лео Перейра
ПВ
Сан-Паулу
28
Андре Андерсон
ВР
6
Луизао
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
29
Пабло Майя
ЦП
8
Габриэль Невес
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
6
Рейналдо
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Роналдо
12
Жефферсон
40
Менезес
2
Хайнер
17
Фрейтас
44
Баральяс
11
Айртон
7
Шейлон
10
Рато
9
Чурин
16
Эдсон
3-2-5
19
Коста
13
Миранда
34
Велингтон
8
Патрик
17
Гомес
3
Лео
18
Винисиус
10
Лусиано
9
Кальери
13
Жандрей
12
Жефферсон
6
Энрике
6
Энрике
12
Жефферсон
44
Баральяс
17
Риксон
17
Риксон
44
Баральяс
10
Рато
35
Фернандо
35
Фернандо
10
Рато
11
Нестор
29
Майя
29
Майя
11
Нестор
8
Патрик
8
Невес
8
Невес
8
Патрик
10
Лусиано
24
Ригони
24
Ригони
10
Лусиано
34
Велингтон
6
Рейналдо
6
Рейналдо
34
Велингтон
9
Кальери
23
Эдер
23
Эдер
9
Кальери
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Сан-Паулу
27
Луан Полли
ВР
2
Габриэль Нога
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
18
Лукас Лима
ПЗ
38
Лео Перейра
ПВ
28
Андре Андерсон
ВР
6
Луизао
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
9
Жуан
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
2
Габриэль Нога
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
18
Лукас Лима
ПЗ
38
Лео Перейра
ПВ
Остались в запасе
28
Андре Андерсон
ВР
6
Луизао
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
9
Жуан
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу
5
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
7
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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