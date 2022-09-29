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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Атлетико Гойяненсе
Коринтианс - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 29 сентября 2022
Коринтианс
29.09.2022, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 28 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико Гойяненсе
12'
Р. Гедес
88'
Ю. Алберто
17'
В. Рато
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Атлетико Гойяненсе
90'
Желтая карточка
Д. Чурин
ГОЛ! 2:1!
Ю. Алберто
88'
Замена
М. Витал
️️️️
Р. Аугусто
87'
85'
Замена
Жефферсон
️️️️
А. Энрике
84'
Замена
М. Фрейтас
️️️️
Г. Баральяс
72'
Замена
Э. Фернандо
️️️️
Л. Фернандо
Замена
Жулиано
️️️️
Ф. Вера
72'
66'
Замена
Л. Перейра
️️️️
Айртон
Замена
Л. Питон
️️️️
Ф. Сантос
57'
Замена
Адсон
️️️️
Г. Силва
56'
51'
Желтая карточка
Айртон
17'
ГОЛ! 1:1!
В. Рато
Пас отдал
Л. Фернандо
ГОЛ! 1:0!
Р. Гедес
12'
6'
Желтая карточка
Л. Фернандо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
19
Густаво Силва
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Атлетико Гойяненсе
33
Ренан
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
34
Лукас Газал
ЦЗ
11
Айртон
ЛВ
5
Виллиан Маранхао
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
23
Dudu
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
26
Бруно Мело
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
70
Рони
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
20
Жулиано
АП
23
Гиоване
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
12
Pedro Paulo
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
4
Клаус
ЦЗ
5
Рхалдней
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
7
Шейлон
АП
17
Жоржиньо
АП
38
Лео Перейра
ПВ
71
Келвин
ПВ
4-1-2-2-1
1
Кассио
6
Сантос
4
Мендес
4
Жил
23
Фагнер
15
Вера
37
Ду Кейрос
7
Аугусто
10
Гедес
19
Силва
9
Алберто
3-1-2-2-2
33
Ренан
4
Вандерсон
34
Газал
6
Энрике
5
Маранхао
44
Баральяс
19
Фернандо
10
Рато
11
Айртон
9
Чурин
23
6
Сантос
6
Питон
6
Питон
6
Сантос
7
Аугусто
10
Витал
10
Витал
7
Аугусто
15
Вера
20
Жулиано
20
Жулиано
15
Вера
19
Силва
28
Адсон
28
Адсон
19
Силва
6
Энрике
12
Жефферсон
12
Жефферсон
6
Энрике
44
Баральяс
17
Фрейтас
17
Фрейтас
44
Баральяс
19
Фернандо
35
Фернандо
35
Фернандо
19
Фернандо
11
Айртон
38
Перейра
38
Перейра
11
Айртон
Остались в запасе
Коринтианс
Атлетико Гойяненсе
1
Карлос Мигел
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
17
Рамиро
ЦП
70
Рони
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
12
Pedro Paulo
ВР
4
Клаус
ЦЗ
5
Рхалдней
ОП
7
Шейлон
АП
17
Жоржиньо
АП
71
Келвин
ПВ
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
17
Рамиро
ЦП
70
Рони
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
23
Гиоване
ЦФ
Остались в запасе
12
Pedro Paulo
ВР
4
Клаус
ЦЗ
5
Рхалдней
ОП
7
Шейлон
АП
17
Жоржиньо
АП
71
Келвин
ПВ
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Коринтианс - Атлетико Гойяненсе
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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