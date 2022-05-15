Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе
Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 15 мая 2022
Атлетико Минейро
15.05.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 6 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико Гойяненсе
14'
М. Фрейтас (АГ)
72'
Халк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе
Замена
Савиньо
️️️️
Жаир
87'
Замена
Э. Саша
️️️️
Халк
87'
Замена
Калебе
️️️️
М. Сарачо
87'
85'
Замена
Д. Чурин
️️️️
Шейлон
85'
Замена
Айртон
️️️️
В. Рато
Замена
Рубенс
️️️️
И. Фернандес
75'
ГОЛ! 2:0!
Халк
Пас отдал
И. Фернандес
72'
Желтая карточка
Н. Силва
67'
66'
Замена
Л. Фернандо
️️️️
Э. Фернандо
Замена
Адемир
️️️️
Кено
51'
26'
Желтая карточка
Г. Баральяс
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Фрейтас
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
29
Аллан
ЦП
8
Жаир
ЦП
7
Халк
ПВ
6
Натан Силва
ЦФ
11
Матиас Сарачо
ЦФ
20
Кено
ЦФ
6
Игнасио Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
ВР
40
Рамон Менезес
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
2
Хайнер
ЦФ
16
Эдсон
ЦФ
12
Жефферсон
ЦФ
17
Марлон Фрейтас
ЦФ
38
Лео Перейра
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
94
Отавио
ОП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
41
Нето
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
7
Адемир
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
17
Савиньо
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
4
Вандерсон
ЦЗ
6
Артур Энрике
ЦЗ
18
Лукас Лима
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
9
Диего Чурин
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
2
Габриэль Нога
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
3-2-1-4
22
Эверсон
13
Арана
6
Алонсо
23
Гуга
29
Аллан
8
Жаир
7
Халк
6
Силва
6
Фернандес
20
Кено
11
Сарачо
1-1-1-5
1
Роналдо
40
Менезес
44
Баральяс
10
Рато
12
Жефферсон
7
Шейлон
35
Фернандо
38
Перейра
17
Фрейтас
6
Фернандес
8
Рубенс
8
Рубенс
6
Фернандес
7
Халк
8
Саша
8
Саша
7
Халк
11
Сарачо
30
Калебе
30
Калебе
11
Сарачо
20
Кено
7
Адемир
7
Адемир
20
Кено
8
Жаир
17
Савиньо
17
Савиньо
8
Жаир
35
Фернандо
19
Фернандо
19
Фернандо
35
Фернандо
7
Шейлон
9
Чурин
9
Чурин
7
Шейлон
10
Рато
11
Айртон
11
Айртон
10
Рато
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Атлетико Гойяненсе
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
94
Отавио
ОП
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
41
Нето
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
4
Вандерсон
ЦЗ
6
Артур Энрике
ЦЗ
18
Лукас Лима
ЦП
27
Луан Полли
ЦФ
2
Габриэль Нога
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
Остались в запасе
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
94
Отавио
ОП
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
41
Нето
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Остались в запасе
4
Вандерсон
ЦЗ
6
Артур Энрике
ЦЗ
18
Лукас Лима
ЦП
27
Луан Полли
ЦФ
2
Габриэль Нога
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Минейран
Новости команд
Все
Атлетико Минейро
Атлетико Гойяненсе
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A Бразилии: шансы «Фламенго» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 32-го тура
26 октября
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A Бразилии: шансы «Фламенго» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 32-го тура
26 октября
Тошич выделил самого талантливого игрока ЦСКА, с которым выступал
2024.10.18 11:02
3
Стало известно, интересовался ли ЦСКА возвращением Вагнера Лава
2024.06.25 12:21
40-летний Вагнер Лав перешел в новый клуб
2024.06.23 11:37
2
Вагнер Лав может сменить команду в 40 лет
2024.06.21 22:10
Агент Вагнера высказался о возможном возвращении игрока в ЦСКА
2024.06.12 17:45
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+